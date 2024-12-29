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Putin'in "uçak özrü" sonrası Aliyev'den ilk açıklama: "Rusya Azerbaycan'a tazminat ödesin" | Moskova - Bakü hattında 'tele' diplomasi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, düşürülen yolcu uçağı nedeniyle Rusya'nın, Azerbaycan'a tazminat ödemesi gerektiğini söyledi. Aliyev, uçağın Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle ağır hasar aldığını ve kontrol edilemez hale geldiğini açıkladı. Öte yandan Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dünkü telefon görüşmesi sonrası bir kez daha görüştüğünü duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 14:57 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 15:47
Putin’in uçak özrü sonrası Aliyev’den ilk açıklama: Rusya Azerbaycan’a tazminat ödesin | Moskova - Bakü hattında ’tele’ diplomasi

İÇİNDEKİLER

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    Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yolları'na ait "Embrarer 190" tipi uçak Kazakistan Aktau'da yere çakıldı. 38 kişinin can verdiği uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu tespit edildi.

    Azerbaycanlı yetkililer uçağın Grozni kentine yaklaşırken Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu söyledi.

    Aliyev ve Putin (Takvim.com.tr / Arşiv)Aliyev ve Putin (Takvim.com.tr / Arşiv)


    PUTİN ALİYEV'DEN ÖZÜR DİLEDİ

    Azerbaycan Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürülmesinin ardından, Moskova-Bakü arasında ilk üst düzey görüşme gerçekleşti.

    Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonla görüştü.

    Putin, Aliyev'den Azerbaycan uçağının düşürüldüğü "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür diledi.

    Aliyev (Takvim.com.tr / Arşiv)Aliyev (Takvim.com.tr / Arşiv)


    ALİYEV: RUSYA AZERBAYCAN'A TAZMİNAT ÖDESİN

    Görüşme sonrası Aliyev düşen yolcu uçağı ile ilgili ses getirecek açıklamalarda bulundu.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Kazakistan'da düşen yolcu uçağının, Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle ağır hasar aldığını ve kontrol edilemez hale geldiğini açıkladı.

    Rusya'nın, Azerbaycan'a tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.

    KREMLİN DUYURDU: PUTİN VE ALİYEV'DEN BİR GÖRÜŞME DAHA

    Öte yandan Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dünkü telefon görüşmesi sonrası bir kez daha görüştüğünü duyurdu.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in pazar günü telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, liderlerin Azerbaycan Havayolları'na ait Embraer E190 tipi yolcu uçağının Aktau yakınlarında geçirdiği kazanın ayrıntılarını görüşmeye devam ettiğini belirtti.

    Rus füzeleriyle düşen Azerbaycan uçağı (Takvim.com.tr)Rus füzeleriyle düşen Azerbaycan uçağı (Takvim.com.tr)


    TÜRKİYE'DEN GİDEN HEYET ARAŞTIRACAK

    Türkiye'den 8 kişilik bir heyet, Azerbaycan'ın talebi üzerine Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının Bakü-Grozni seferi sırasında Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarına düşmesini araştıracak.

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