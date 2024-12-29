Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yolları'na ait "Embrarer 190" tipi uçak Kazakistan Aktau'da yere çakıldı. 38 kişinin can verdiği uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu tespit edildi.
Azerbaycanlı yetkililer uçağın Grozni kentine yaklaşırken Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu söyledi.
Aliyev ve Putin (Takvim.com.tr / Arşiv)
PUTİN ALİYEV'DEN ÖZÜR DİLEDİ
Azerbaycan Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürülmesinin ardından, Moskova-Bakü arasında ilk üst düzey görüşme gerçekleşti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonla görüştü.
Putin, Aliyev'den Azerbaycan uçağının düşürüldüğü "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür diledi.
Aliyev (Takvim.com.tr / Arşiv)
ALİYEV: RUSYA AZERBAYCAN'A TAZMİNAT ÖDESİN
Görüşme sonrası Aliyev düşen yolcu uçağı ile ilgili ses getirecek açıklamalarda bulundu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Kazakistan'da düşen yolcu uçağının, Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle ağır hasar aldığını ve kontrol edilemez hale geldiğini açıkladı.
Rusya'nın, Azerbaycan'a tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.
KREMLİN DUYURDU: PUTİN VE ALİYEV'DEN BİR GÖRÜŞME DAHA
Öte yandan Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dünkü telefon görüşmesi sonrası bir kez daha görüştüğünü duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in pazar günü telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, liderlerin Azerbaycan Havayolları'na ait Embraer E190 tipi yolcu uçağının Aktau yakınlarında geçirdiği kazanın ayrıntılarını görüşmeye devam ettiğini belirtti.