Aliyev (Takvim.com.tr / Arşiv)





ALİYEV: RUSYA AZERBAYCAN'A TAZMİNAT ÖDESİN



Görüşme sonrası Aliyev düşen yolcu uçağı ile ilgili ses getirecek açıklamalarda bulundu.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Kazakistan'da düşen yolcu uçağının, Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle ağır hasar aldığını ve kontrol edilemez hale geldiğini açıkladı.



Rusya'nın, Azerbaycan'a tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.



KREMLİN DUYURDU: PUTİN VE ALİYEV'DEN BİR GÖRÜŞME DAHA



Öte yandan Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dünkü telefon görüşmesi sonrası bir kez daha görüştüğünü duyurdu.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in pazar günü telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, liderlerin Azerbaycan Havayolları'na ait Embraer E190 tipi yolcu uçağının Aktau yakınlarında geçirdiği kazanın ayrıntılarını görüşmeye devam ettiğini belirtti.