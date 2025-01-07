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Kazakistan’da düştü Azerbaycan Rusya’yı suçladı! AZAL uçağının kara kutusu açıldı

Kazakistan’da Rus füzesi Pantsir-S1’in isabet etmesi dolayısıyla düşen Azerbaycan Hava Yolları’na ait yolcu uçağının kara kutusu açıldı. Brezilya yapımı Azerbaycan Havayolları'na ait uçuş verilerinin, Brezilya Hava Kuvvetleri tarafından yürütülen bir laboratuvarda tamamlandığı ve verilerin Kazakistan makamlarına gönderildiği bildirildi.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 11:10 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 11:21
Kazakistan’da düştü Azerbaycan Rusya’yı suçladı! AZAL uçağının kara kutusu açıldı

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    Kazakistan'da Rus füzesi Pantsir-S1'in isabet etmesi dolayısıyla düşen Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının kara kutusu açıldı.

    AZAL uçağında kazadan sonra görülen ve şarapnel parçası olduğu iddia edilen izler, ReutersAZAL uçağında kazadan sonra görülen ve şarapnel parçası olduğu iddia edilen izler, Reuters

    KARA KUTU AÇILDI

    Brezilya yapımı Azerbaycan Havayolları'na ait uçuş verileri, Brezilya Hava Kuvvetleri tarafından yürütülen bir laboratuvarda tamamlandı. Kuruluştan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Embraer uçağından elde edilen veriler, kazayı soruşturan Kazakistan makamlarına gönderildi.

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    ALİYEV'DEN RUSYA'YA SUÇLAMA

    Kazayla ilgili soruşturma devam ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uçağın Rus hava savunma sistemi tarafından vurulmuş olabileceği ihtimalini öne sürmüştü. Cumhurbaşkanı, kazanın uluslararası hukuk ilkelerinin ihlali olduğunu kaydetmiş, Rusya'dan bu konuda açıklama talep etmiş ve "Bu olayın tesadüfi olmadığını düşünüyoruz. Bu kazanın sebebinin Rus füze sistemleri olabileceği ihtimali ciddi şekilde araştırılmalıdır." demişti.

    Azerbaycan AZAL uçağını Rusya düşürdü demişti: Putin’den Aliyev’e özür telefonuAzerbaycan AZAL uçağını Rusya düşürdü demişti: Putin’den Aliyev’e özür telefonu

    Rus makamlarından herhangi bir açıklama gelmezken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Aliyev'e özür telefonu açmıştı.

    Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü, ReutersBakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü, Reuters

    AZERBAYCAN UÇAĞI AKTAU'DA DÜŞTÜ

    Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

    AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

    Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

    AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

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