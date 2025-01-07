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ABD’de Çin paniği! Hazine Bakanı Yellen’dan siber saldırı uyarısı

ABD’de Çin destekli bilgisayar korsanlarının Hazine Bakanlığına sızarak belgeler çalmasının ardından Çin’e yönelik uyarı geldi. Hazine Bakanı Janet Yellen, Aralık 2024'te Çin desteğiyle siber saldırıya uğradıklarından ötürü endişeli olduğunu bildirdi.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 10:39 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 10:39
ABD’de Çin paniği! Hazine Bakanı Yellen’dan siber saldırı uyarısı

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    ABD'de Hazine Bakanlığına düzenlenen siber saldırının ardından Çin uyarısı geldi. Hazine Bakanı Janet Yellen, Aralık 2024'te Çin desteğiyle siber saldırıya uğradıklarından ötürü endişeli olduğunu bildirdi.

    ABD Hazine Bakanlığı, AFPABD Hazine Bakanlığı, AFP

    ABD'DE SİBER SALDIRI PANİĞİ

    ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yellen, Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile düzenledikleri sanal toplantıda siber saldırılar konusunu ele aldı.

    Çinli Hackerlar ABD Hazine Bakanlığına sızarak gizli belgeleri çaldıÇinli Hackerlar ABD Hazine Bakanlığına sızarak gizli belgeleri çaldı

    ÇİN'E UYARI

    Yellen, Çin destekli siber saldırıların "zararlı" olduğunu belirterek bu tür faaliyetlerin ikili ilişkileri etkileyebileceğini dile getirdi.

    Bakan Yellen ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı'na maddi destek sağlayan, Çin dahil diğer ülkelerdeki şirketlerin ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

    ABD Hazine Bakanlığı, AFPABD Hazine Bakanlığı, AFP

    HACKERLAR HAZİNE BAKANLIĞINA SIZMIŞTI

    ABD Hazine Bakanlığı, Aralık 2024'ün başında Çin destekli bir siber saldırıya uğradıklarını açıklamıştı. Saldırıda hackerların uzaktan erişim sağladığı ve bazı sınıflandırılmamış belgelere ulaştığı belirtilmişti.

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