Endonezya BRICS’e resmen katıldı! Cakarta’dan memnuniyet mesajı

Endonezya, Batı'ya karşı bir denge unsuru olarak görülen, Rusya, Çin ve diğer gelişmekte olan ekonomilerden oluşan BRICS grubuna resmen katıldı.

16. BRICS Zirvesi Kazan, AA

ENDONEZYA BRICS'E KATILDI

BRICS'in dönem başkanlığını yürüten Brezilya, pazartesi günü Endonezya'nın tam üye olarak katılmaya hazır olduğunu duyurdu. Endonezya salı günü duyuruyu "memnuniyetle karşıladığını" söyledi.

Cakarta Dışişleri Bakanlığı, BRICS üyeliğinin "eşitlik, karşılıklı saygı ve sürdürülebilir kalkınma ilkesine dayalı olarak diğer gelişmekte olan ülkelerle iş birliği ve dayanışmayı geliştirmeye yönelik stratejik bir adım" olduğunu belirtti. 2024 BRICS dönem başkanı olan Rusya'ya, "Endonezya'nın katılımını kolaylaştırmadaki desteği ve liderliği için" "minnettarlık" ifade edildi.

BREZİLYA'DAN ENDONEZYA MESAJI

Brezilya Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Güneydoğu Asya'nın en kalabalık ülkesinin "küresel yönetişim kurumlarını reform etme ve Küresel Güney içindeki iş birliğine olumlu katkıda bulunma iradesini diğer üyelerle paylaştığını" belirtmişti.

Endonezya'nın bloğa katılım başvurusunun 2023'te Johannesburg'da düzenlenen zirvede onaylandığı belirtildi.