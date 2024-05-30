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Kaza mı, sabotaj mı? İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza raporu açıklandı! 69 saniye detayı...

19 Mayıs Pazar günü İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yapması dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Suikast mı? Kaza mı? sorusu aydınlatılmaya çalışılırken İran Genelkurmay Başkanlığı'nın, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin raporunda, elektronik harp müdahalesi veya sabotaj bulgusuna rastlanmadığı belirtildi. Aynı zamanda kazadan 69 saniye öncesine kadar da mürettebatla iletişimde herhangi bir acil durum veya kesintinin bildirilmediği ifade edildi.İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 00:01 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 00:35
Kaza mı, sabotaj mı? İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza raporu açıklandı! 69 saniye detayı...

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasının ardından suikast iddiaları da devam ediyor.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin ikinci ön inceleme raporunu yayımladı.

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Kaza geçiren helikopterin bakım ve onarım kayıtlarının incelendiği ve bu konuda bir soruna rastlanmadığı, kazadan 69 saniye öncesine kadar da mürettebatla iletişimde herhangi bir acil durum veya kesintinin bildirilmediği ifade edildi.

Helikopterin, ilk uçuş güzergahları olan Tebriz'den Ağbend Köprüsü ve Kızkalesi Barajı'na havalandıktan sonra hava durumunun görsel uçuş koşulları için uygun olduğu ancak elde edilen belgeler ve diğer 2 helikopterin pilot ve yolcularının ifadeleri doğrultusunda dönüş güzergahındaki hava durumunun kazaya etkisinin daha detaylı araştırılması gerektiği bildirildi.

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Helikopterin kalıntıları ve parçaları üzerinde yapılan incelemeler ve alınan numunelere göre, sabotaj veya elektronik harp müdahalesine dair herhangi bir bulgu tespit edilmediği vurgulandı.

Kazanın asıl nedeni bulununcaya kadar incelemelerin sürdürüleceği ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?
Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı töreninden dönerken geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Kazada Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte 8 yetkili de yaşamını yitirmişti.

Genelkurmay Başkanlığı, 24 Mayıs'ta yayımladığı kazanın nedenlerini araştıran ilk ön inceleme raporunda, helikopterin parçalarında mermi veya benzeri harici cisim izine rastlanmadığını bildirmişti.

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