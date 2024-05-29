PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Katil İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı iddiası: 1'i çocuk 10 sivil yaralandı

Katil İsrail ordusunun Gazze’deki katliamı devam ederken Suriye'nin Banyas ilçesine de hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü. Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde "Saldırıda 1 çocuk öldü, 10 sivil yaralandı. Hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 23:11 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 23:38
Katil İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı iddiası: 1’i çocuk 10 sivil yaralandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 19.30'da İsrail güçlerince Banyas'taki bir alan ve binanın hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Saldırıda 1 çocuk öldü, 10 sivil yaralandı. Hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarınca söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Hedef alınan bölgede, Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının da bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara hava saldırıları düzenliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan grup toplantısında duyurmuştu! Türkiye’deki sahipsiz hayvan tartışması ve kuduz vakaları Avrupa’nın da radarında
Soykırım ortağı ABD’nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken’dan Refah sorusuna kaçamak yanıt! İsrail ABD silahı mı kullandı? Kalıntılarda GBU-39 izi
AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’dan A Haber canlı yayınında İsrail’e tepki: Yerle bir olacak
Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! İtalya, İrlanda ve Norveç Başbakanı ile telefonda görüştü! | Filistin devletini tanıyın çağrısı!
TSK personeline ilişkin kanun teklifi Meclis’te kabul edildi! TV’lerde elde çubuk dilde nutuk devrine son | TSK personel atama, tazminat, sınav...
Pendik’teki parçalanmış cesedin başı orada bulundu! Beyaz kova detayı: O görüntülerdeki şahsın evine mi gitti? Flaş tutuklama
ÖZEL | Sakatlığını açıklayan Çağlar Söyüncü EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
Seçil Erzan’dan bomba Semih Kaya iddiası: 3 valizle iki kez çıktı! Fatih Terim de mağdur olarak dosyaya girdi! İddianamede dikkat çeken hesap hareketleri detayı |
TAKVİM gündeme getirmişti! MSB’den ’seçim’ maskeli ’teröristan’ tezgahına ilişkin net mesaj: Oldubittiye fırsat vermeyiz
Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan açıkladı: Türk okçular dünya zirvesinde! Hedef Paris’te madalya
TBMM’den İsrail tezkeresi! BM’ye çağrı: Acil toplanın!
Son dakika: Başkan Erdoğan CHP’ye iade-i ziyaret için tarih verdi! İYİ Parti ile görüşme sinyali
Esra Erol’da bebek ticareti ifşa oldu! Sabiha evlilik dışı çocukları neden sahipleniyor? Stüdyoda buz kesen görüntü: İnternetten satın aldım
PKK aciz Kandil çaresiz! Elebaşı Mustafa Karasu köşeye sıkıştı: Bizi tasfiye edecekler MİT her yerde | Pozitif iklime zehir, sokak çağrısı
Başkan Erdoğan Filistin için ses yükseltti: Ey Amerika ey Batı bu soykırıma ortaksınız! | 29 Mayıs AK Parti Grup Toplantısı
SON DAKİKA