İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri yayınlandı!

Reisi, beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.
İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.
Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını bildirilmişti.
Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirilirken, Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Ali Bakıri Keni, Abdullahiyan'ın yerine geçici Dışişleri Bakanı olarak atandı.