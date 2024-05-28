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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri yayınlandı!

19 Mayıs Pazar günü İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yapması dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde, Reisi'nin önce cemaat ile namaz kıldığı sonra ise Tebriz'e doğru yola çıkmak üzere kırıma uğrayan helikoptere bindiği görüldü.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 00:12 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 00:31
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri yayınlandı!

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İran televizyonunda, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin son görüntüleri yayınlandı. Reisi, 19 Mayıs pazar günü Azerbaycan'ı ziyaret etmiş ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yapmıştı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) aktardığına göre, helikopter kazasının yaşandığı gün çekilen görüntüler 'Kazanın Anlatısı' adlı bir belgesel ile İran televizyonunda yayınlandı.

Görüntülerde İbrahim Reisi'nin önce cemaat ile namaz kıldığı ardından ise Tebriz'e doğru yola çıkmak üzere kazanın yaşanacağı helikoptere bindiği görüldü.

İşte İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin son görüntüleri

İŞTE İRAN'DAKİ HELİKOPTER KAZASI VE SONRASINDA YAŞANANLAR
Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı törenine katıldı.

Reisi, beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını bildirilmişti.



Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirilirken, Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Ali Bakıri Keni, Abdullahiyan'ın yerine geçici Dışişleri Bakanı olarak atandı.

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