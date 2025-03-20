İsrail Gazze’de kara saldırısını başlattı! Netzarim Koridoru’nda işgal

İSRAİL GAZZE'DE KARA SALDIRISINA GEÇTİ

İsrail Gazze’de kara saldırısına başladı. İsrail ordusu ateşkesi bozduktan bir hafta sonra kara saldırısına da geçti ve çarşamba günü yaptıkları açıklamada birliklerinin “güvenlik bölgesini genişletmek ve kuzey ile güney Gazze arasına kısmi bir tampon oluşturmak amacıyla orta ve güney Gazze Şeridi’nde hedefli kara saldırılarına başladığını” bildirdi.

İsrail ordusu kara saldırıları kapsamında işgal birliklerinin Netzarim Koridoru’nun merkezine doğru kontrollerini daha da genişlettiklerini söyledi.