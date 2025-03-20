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İsrail Gazze’de kara saldırısını başlattı! Netzarim Koridoru’nda işgal

İsrail ordusu Gazze’de ateşkesi bozduktan bir gün sonra kara saldırısına geçti. Çarşamba günü açıklama yapan İsrail ordusu kara saldırıları kapsamında işgal birliklerinin Netzarim Koridoru’nun merkezine doğru kontrollerini daha da genişlettiklerini söyledi. Gazze’den dakika dakika gelişmeler Takvim.com.tr’de…

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 08:43 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 08:54
İsrail Gazze’de kara saldırısını başlattı! Netzarim Koridoru’nda işgal

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    Ateşkesi bozan ve Gazze'de yeniden bombardımana başlayan İsrail ordusu çarşamba günü kara saldırısına başladıklarını duyurdu. İsrail tankları salı günü Gazze sınırında görülmüştü. Dün açıklama yapan İsrail ordusu, Gazze'de "hedefli kara saldırıları" başlattıklarını duyurdu ve bölgede önemli bir alanı kısmen geri aldıklarını iddia etti.

    CANLI ANLATIM
    08:38 20 Mart 2025
    İSRAİL GAZZE'DE KARA SALDIRISINA GEÇTİ

    İsrail Gazze’de kara saldırısına başladı. İsrail ordusu ateşkesi bozduktan bir hafta sonra kara saldırısına da geçti ve çarşamba günü yaptıkları açıklamada birliklerinin “güvenlik bölgesini genişletmek ve kuzey ile güney Gazze arasına kısmi bir tampon oluşturmak amacıyla orta ve güney Gazze Şeridi’nde hedefli kara saldırılarına başladığını” bildirdi.

    İsrail ordusu kara saldırıları kapsamında işgal birliklerinin Netzarim Koridoru’nun merkezine doğru kontrollerini daha da genişlettiklerini söyledi.