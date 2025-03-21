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Baltık’ta sular ısınıyor! Almanya Rus “gölge filosunun” gemisine el koydu: 100 bin ton petrol el değiştirdi

Baltık Denizi’nde sular yeniden ısındı. Almanya’nın Rus “gölge filosuna” bağlı bir gemiye el koyduğu iddia edildi. Gümrük Müdürlüğünün söz konusu el koyma kararıyla tanker ile 40 milyon avro değerinde yaklaşık 100 bin ton ham petrolün Almanya’nın mülküne geçtiği belirtildi.

Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 14:24 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 14:36
Baltık’ta sular ısınıyor! Almanya Rus gölge filosunun gemisine el koydu: 100 bin ton petrol el değiştirdi

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Baltık Denizi'nde sular ısınıyor. Almanya'nın, Rus "gölge filosuna" bağlı bir gemiye el koyduğu iddia edildi.

ALMAN GÜMRÜĞÜ RUS GEMİSİNE EL KOYDU

Alman Spiegel dergisi, Alman gümrüğünün, ocak ayı ortasından bu yana Rügen Adası açıklarında demirleyen Panama bandıralı "Eventin" adlı tankere 14 Mart'ta el koyduğu belirtildi.

Arşiv, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüArşiv, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

100 BİN TON HAM PETROL ALMANYA'YA GEÇTİ

Haberde, Gümrük Müdürlüğünün söz konusu el koyma kararıyla tanker ile 40 milyon avro değerinde yaklaşık 100 bin ton ham petrolün Almanya'nın mülküne geçtiği aktarıldı.

Güvenlik çevreleri, kararın ardından "Eventin" gemisinin bayrağının değiştirileceğini, Alman hükümetinin yürürlükteki yaptırımlara rağmen Rusya'nın dünyaya petrol sattığı gizli gölge filosuna karşı sert tutum göstermekten yana karar verdiğini kaydetti.

Arşiv, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüArşiv, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

BALTIK'TA PETROL KRİZİ

Berlin yönetiminin bu sert tutumuyla, Moskova'ya, Almanya'nın Rus petrolünün Baltık Denizi üzerinden geçişine seyirci kalmayacağı yönünde bir mesaj verdiği vurgulandı.

Haberde, yetkililerin tankerden petrolün güvenli bir şekilde nasıl ve nerede pompalanacağını planladıkları belirtilirken, sızıntı riski nedeniyle tankerin Sassnitz kenti açıklarına çekildiği ve Alman güvenlik yetkililerince 24 saat boyunca izlendiği aktarıldı.

"Eventin" gemisinin şubat sonundan bu yana Avrupa Birliği (AB) listesinde Rusya'nın gölge filosunun bir parçası olarak yer aldığı kaydedildi.

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