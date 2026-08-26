Nasır Hastanesi katliamının üzerinden 1 yıl geçti: 22 can kaybı cezasız kaldı
Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlenen iki aşamalı saldırıda gazeteciler ve arama kurtarma görevlilerinin de aralarında olduğu 22 kişinin katledilmesinin üzerinden bir yıl geçti. İsrail ordusu somut kanıt sunmazken, hiçbir yetkili hesap vermedi.
Katil İsrail ordusunun Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde gazetecileri hedef aldığı, aralarında arama kurtarma görevlilerinin de bulunduğu 22 kişinin hayatını kaybettiği iki aşamalı katliamın yıl dönümü geride kalırken, olayla ilgili henüz hiçbir yetkili hesap vermedi.
22 FİLİSTİNLİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ SALDIRININ ÜSTÜNDEN 1 YIL GEÇTİ
Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği ve aralarında Reuters kameramanı Hüsam El-Masri ile AP ve diğer kuruluşlar için çalışan görsel basın çalışanı Meryem Dagga'nın da bulunduğu 22 Filistinlinin yaşamını yitirdiği iki aşamalı saldırının üzerinden bir yıl geçti.
HİÇBİR YETKİLİ SORUMLU TUTULMADI
İsrail yönetimi 25 Ağustos 2025'teki saldırıda asıl hedefin hastane çatısında bulunan ve Hamas'a ait olduğu öne sürülen bir kamera olduğunu iddia ederken; Associated Press'in defalarca yaptığı taleplere rağmen ordu, soruşturmanın detaylarına ve takvimine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı. İnsan hakları örgütleri ise İsrail'in bu tür can kayıplarında kendi askerlerini nadiren sorumlu tuttuğuna ve uzatılan soruşturmaların çoğunlukla cezasızlıkla sonuçlandığına dikkat çekiyor; tüm bunlara rağmen aradan geçen bir yılda hiçbir yetkili sorumlu tutulmadı.
İsrail yönetimi 25 Ağustos 2025'teki saldırıda hedefin hastane çatısındaki Hamas'a ait olduğu öne sürülen bir kamera olduğunu iddia etmişti. Tepkilerin ardından ordu, hayatını kaybedenlerden altısının Hamas ile bağlantılı olduğunu öne sürse de buna dair herhangi bir kanıt sunamadı.
Soruşturma sürecine hakim olan ve misilleme korkusuyla ismini vermek istemeyen bir İsrailli asker, ordunun el-Masri'ye ait kameranın Hamas'la bağına dair hiçbir delil bulamadığını ve ölen altı kişinin de asıl hedef olmadığını açıkladı. AP ise İsrail'in hedef gösterdiği kişilerden birinin hastanenin kayıp listesinde olmadığını, ikisinin ise sağlık ve acil durum personeli olduğunu duyurmuştu.
Associated Press'in defalarca yaptığı taleplere karşın ordu soruşturma takvimi paylaşmazken; insan hakları örgütleri İsrail'in bu tür olaylarda askerlerini nadiren sorumlu tuttuğunu ve uzatılan soruşturmaların cezasızlıkla sonuçlandığını vurguluyor.
Olayın yıl dönümünde AP ve Reuters ortak bir bildiriyle İsrail'e kapsamlı açıklama ve uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girişine izin verme çağrısını yinelerken, Gazeteciler Koruma Komitesi (CPJ) verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli gazeteci sayısı 207'ye ulaştı.