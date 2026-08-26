Nasır Hastanesi katliamının üzerinden 1 yıl geçti: 22 can kaybı cezasız kaldı

Katil İsrail ordusunun Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde gazetecileri hedef aldığı, aralarında arama kurtarma görevlilerinin de bulunduğu 22 kişinin hayatını kaybettiği iki aşamalı katliamın yıl dönümü geride kalırken, olayla ilgili henüz hiçbir yetkili hesap vermedi.

22 kişinin hayatını kaybettiği iki aşamalı katliamın yıl dönümü geride kaldı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

22 FİLİSTİNLİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ SALDIRININ ÜSTÜNDEN 1 YIL GEÇTİ

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği ve aralarında Reuters kameramanı Hüsam El-Masri ile AP ve diğer kuruluşlar için çalışan görsel basın çalışanı Meryem Dagga'nın da bulunduğu 22 Filistinlinin yaşamını yitirdiği iki aşamalı saldırının üzerinden bir yıl geçti.

HİÇBİR YETKİLİ SORUMLU TUTULMADI

İsrail yönetimi 25 Ağustos 2025'teki saldırıda asıl hedefin hastane çatısında bulunan ve Hamas'a ait olduğu öne sürülen bir kamera olduğunu iddia ederken; Associated Press'in defalarca yaptığı taleplere rağmen ordu, soruşturmanın detaylarına ve takvimine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı. İnsan hakları örgütleri ise İsrail'in bu tür can kayıplarında kendi askerlerini nadiren sorumlu tuttuğuna ve uzatılan soruşturmaların çoğunlukla cezasızlıkla sonuçlandığına dikkat çekiyor; tüm bunlara rağmen aradan geçen bir yılda hiçbir yetkili sorumlu tutulmadı.