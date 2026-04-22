Ağustos 2025'te Norveç'te 56 yaşındaki Stein Erik Soelberg, ChatGPT ile paylaştığı sanrılarının körüklenmesinin ardından annesini ve kendisini öldürdü.

Dijital bağımlılık, gerçekliğin sınırlarını zorlayan ekran süresi ve yalnızlaşan insanlar… Bilgisayar oyunları, sanal sohbet ağları, sosyal medya ve özellikle de son dönemde kontrol edilemez bir hızla yaygınlaşan yapay zeka botları ile tehlike çanları çalıyor.

Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta iki öğrencinin okullara yönelik saldırısı, sanal dünyanın etkilerinin göz ardı edilemeyeceğini en acı şekilde ortaya çıkardı.

İsa Aras Mersinli, 8 okul arkadaşını ve öğretmenini katletti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine eski öğrenci tarafından av tüfeğiyle saldırı düzenlendi. Olayda 16 kişi yaralanırken, 19 yaşındaki saldırgan Ömer Ket intihar ederek hayatına son verdi. Kahramanmaraş ise tüm Türkiye'nin içini yaktı. 13 yaşındaki İsa Aras Mersinli, polis babasından aldığı silahlarla 8 okul arkadaşını ve öğretmenini katletti. Her iki caninin ortak paydası ise dijital bağımlılıkları ve oynadıkları oyunlar. Sanal dünya çocukları, gençleri mankurtlaştırıyor.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Türkiye'de ilk olsa da dünyada benzer acı olaylar pek çok kez yaşandı. Öyle ki katiller birbirlerini örnek alıyor. İsa Aras Mersinli'nin profil fotoğrafında 2014'te ABD'de 6 kişiyi öldürüp intihar eden Elliot Rodger'ın yer alması bunu bir kez daha gözler önüne serdi.



YENİ KABUS YAPAY ZEKA

Sanal bağımlı, dünyadan kopuk cani öğrencilerin okul katliamcıları ABD, Avustralya gibi ülkelerde çocukların canına kıydı. Son dönemde ise en çok dikkat çeken yapay zeka tavsiyeli cinayetler.