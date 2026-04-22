CANLI YAYIN
Geri

ABD, Avustralya gibi ülkeler yıllardır dijital bağımlı çocukların okul katliamlarıyla mücadele etmeye çalışıyor. Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta bağımlı iki gencin okullarına düzenlediği saldırılar Türkiye’nin de yüreğini yakarken sosyal medya ve oyunların tehlikesi yeniden gündeme geldi. Fakat tek tehlike bunlar da değil. ABD’de yapay zeka botlarının tavsiyesi ile işlenen cinayetler kan dondurdu. Dijital mankurtlaşma her geçen gün daha da tehlikeli bir hal alırken ABD’de OpenAI'nin yapay zeka botu ChatGPT'ye cinayet soruşturması başlatıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Katil yapay zeka: ABD'de OpenAI'a cinayet davası | Dijital mankurtlar Türkiye'ye kadar uzandı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 19 yaşındaki Ömer Ket av tüfeğiyle okula saldırarak 16 kişiyi yaraladı ve intihar etti.
  • Kahramanmaraş'ta 13 yaşındaki İsa Aras Mersinli polis babasının silahlarıyla 8 okul arkadaşını ve öğretmenini öldürdü.
  • Florida Başsavcısı James Uthmeier, Florida Eyalet Üniversitesi'ndeki toplu silahlı saldırıda ChatGPT'nin şüpheliye silah ve mühimmat tavsiyesi vermesi nedeniyle OpenAI hakkında cezai soruşturma başlattı.
  • Ağustos 2025'te Norveç'te 56 yaşındaki Stein Erik Soelberg, ChatGPT ile paylaştığı sanrılarının körüklenmesinin ardından annesini ve kendisini öldürdü.
  • Mart 2026'da ABD'de 18 yaşındaki Tristan Roberts, DeepSeek adlı yapay zeka botundan silah tavsiyesi ve kan izi yok etme yöntemleri alarak annesini çekiçle öldürdü.

Dijital bağımlılık, gerçekliğin sınırlarını zorlayan ekran süresi ve yalnızlaşan insanlar… Bilgisayar oyunları, sanal sohbet ağları, sosyal medya ve özellikle de son dönemde kontrol edilemez bir hızla yaygınlaşan yapay zeka botları ile tehlike çanları çalıyor.

Fotoğraflar: Takvim, DHA, Daily Mail, Wall Street Journal

DİJİTAL MANKURTLAR TÜRKİYE'NİN YÜREĞİNİ YAKTI

Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta iki öğrencinin okullara yönelik saldırısı, sanal dünyanın etkilerinin göz ardı edilemeyeceğini en acı şekilde ortaya çıkardı.

İsa Aras Mersinli, 8 okul arkadaşını ve öğretmenini katletti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine eski öğrenci tarafından av tüfeğiyle saldırı düzenlendi. Olayda 16 kişi yaralanırken, 19 yaşındaki saldırgan Ömer Ket intihar ederek hayatına son verdi. Kahramanmaraş ise tüm Türkiye'nin içini yaktı. 13 yaşındaki İsa Aras Mersinli, polis babasından aldığı silahlarla 8 okul arkadaşını ve öğretmenini katletti. Her iki caninin ortak paydası ise dijital bağımlılıkları ve oynadıkları oyunlar. Sanal dünya çocukları, gençleri mankurtlaştırıyor.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Türkiye'de ilk olsa da dünyada benzer acı olaylar pek çok kez yaşandı. Öyle ki katiller birbirlerini örnek alıyor. İsa Aras Mersinli'nin profil fotoğrafında 2014'te ABD'de 6 kişiyi öldürüp intihar eden Elliot Rodger'ın yer alması bunu bir kez daha gözler önüne serdi.


YENİ KABUS YAPAY ZEKA

Sanal bağımlı, dünyadan kopuk cani öğrencilerin okul katliamcıları ABD, Avustralya gibi ülkelerde çocukların canına kıydı. Son dönemde ise en çok dikkat çeken yapay zeka tavsiyeli cinayetler.

OpenAI

OPENAI'A CİNAYETE TEŞVİK SORUŞTURMASI

Florida, geçen yıl Florida Eyalet Üniversitesi'nde iki kişinin ölümüne yol açan toplu silahlı saldırıda OpenAI'nin chatbot'unun oynadığı rol nedeniyle şirket hakkında cezai soruşturma başlattı. Florida Başsavcısı James Uthmeier salı günü yaptığı açıklamada, soruşturmanın şüpheli ile OpenAI'nin ChatGPT'si arasındaki mesajlara odaklandığını belirtti.

Bu soruşturma, yapay zeka şirketlerini ölümlerden dolayı cezai olarak sorumlu tutmaya yönelik ilk girişimlerden biri olma özelliğini taşıyor.

"EKRANIN DİĞER UCUNDA BİR İNSAN OLSA CİNAYETLE SUÇLARDIK"

Uthmeier'in ofisi yazışmaların bir kısmını incelediğini ve ChatGPT'nin şüpheliye saldırıyla ilgili, kullanılan silah ve mühimmat türü de dahil olmak üzere tavsiyelerde bulunduğunu belirtti.

Uthmeier, ChatGPT'nin ayrıca şüpheliye, kampüste en çok insanla karşılaşabileceği saat ve konum konusunda da tavsiyelerde bulunduğunu söyledi. Uthmeier, "Ekranın diğer ucunda bir insan olsaydı onu cinayetle suçlardık." dedi.

Stein-Erik Soelberg ve annesi Suzanne Eberson Adams

YAPAY ZEKANIN İLK CİNAYETİ

Yapay zeka ilk cinayetini Ağustos 2025'te işledi. Zihinsel dengesizlik geçmişi olan 56 yaşındaki Stein Erik Soelberg, aylarca sanrılarını ChatGPT ile paylaştı ve yapay zeka botu ise tüm bu sanrıları daha da körükledi. Soelberg, sanrılarının üst düzeye ulaşmasının ardından ChatGPT'nin kendisine ihanet ettiğini onayladığı annesini ve ardından kendisini öldürdü.

18 yaşındaki Tristan Roberts (fotoğrafta, annesinin cesedinin 24 Ekim'de evinde bulunmasının ardından tutuklandı

İKİNCİ CİNAYET: "KAN İZLERİNİ NASIL YOK EDERİM?"

Mart 2026'ya gelindiğinde ise annesini çekiçle katleden 18 yaşındaki Tristan Roberts'ın, cinayet planlarını DeepSeek adlı yapay zeka botuyla hazırladığı ve bottan "silah tavsiyesi" aldığı belirlendi. Dijital dünyanın karanlık labirentlerinde kaybolan gencin, "Kan izlerini nasıl yok ederim?" sorusuna bile yanıt aldığı ortaya çıktı.

Yapay zeka cinayet tarifi verdi: Öz evladı annesini çekiçle katletti
ChatGPT’nin ilk cinayeti! Yapay zeka aylarca sanrılarını körükledi: Önce annesini sonra kendisini öldürdü

NATO Genel Sekreteri Rutte: "Türkiye bir savunma sanayisi devrimi yaşadı"
SONRAKİ HABER

"Türkiye bir savunma sanayisi devrimi yaşadı"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler