Dijital bağımlılık, gerçekliğin sınırlarını zorlayan ekran süresi ve yalnızlaşan insanlar… Bilgisayar oyunları, sanal sohbet ağları, sosyal medya ve özellikle de son dönemde kontrol edilemez bir hızla yaygınlaşan yapay zeka botları ile tehlike çanları çalıyor.
DİJİTAL MANKURTLAR TÜRKİYE'NİN YÜREĞİNİ YAKTI
Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta iki öğrencinin okullara yönelik saldırısı, sanal dünyanın etkilerinin göz ardı edilemeyeceğini en acı şekilde ortaya çıkardı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine eski öğrenci tarafından av tüfeğiyle saldırı düzenlendi. Olayda 16 kişi yaralanırken, 19 yaşındaki saldırgan Ömer Ket intihar ederek hayatına son verdi. Kahramanmaraş ise tüm Türkiye'nin içini yaktı. 13 yaşındaki İsa Aras Mersinli, polis babasından aldığı silahlarla 8 okul arkadaşını ve öğretmenini katletti. Her iki caninin ortak paydası ise dijital bağımlılıkları ve oynadıkları oyunlar. Sanal dünya çocukları, gençleri mankurtlaştırıyor.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Türkiye'de ilk olsa da dünyada benzer acı olaylar pek çok kez yaşandı. Öyle ki katiller birbirlerini örnek alıyor. İsa Aras Mersinli'nin profil fotoğrafında 2014'te ABD'de 6 kişiyi öldürüp intihar eden Elliot Rodger'ın yer alması bunu bir kez daha gözler önüne serdi.
YENİ KABUS YAPAY ZEKA
Sanal bağımlı, dünyadan kopuk cani öğrencilerin okul katliamcıları ABD, Avustralya gibi ülkelerde çocukların canına kıydı. Son dönemde ise en çok dikkat çeken yapay zeka tavsiyeli cinayetler.
OPENAI'A CİNAYETE TEŞVİK SORUŞTURMASI
Florida, geçen yıl Florida Eyalet Üniversitesi'nde iki kişinin ölümüne yol açan toplu silahlı saldırıda OpenAI'nin chatbot'unun oynadığı rol nedeniyle şirket hakkında cezai soruşturma başlattı. Florida Başsavcısı James Uthmeier salı günü yaptığı açıklamada, soruşturmanın şüpheli ile OpenAI'nin ChatGPT'si arasındaki mesajlara odaklandığını belirtti.
Bu soruşturma, yapay zeka şirketlerini ölümlerden dolayı cezai olarak sorumlu tutmaya yönelik ilk girişimlerden biri olma özelliğini taşıyor.
"EKRANIN DİĞER UCUNDA BİR İNSAN OLSA CİNAYETLE SUÇLARDIK"
Uthmeier'in ofisi yazışmaların bir kısmını incelediğini ve ChatGPT'nin şüpheliye saldırıyla ilgili, kullanılan silah ve mühimmat türü de dahil olmak üzere tavsiyelerde bulunduğunu belirtti.
Uthmeier, ChatGPT'nin ayrıca şüpheliye, kampüste en çok insanla karşılaşabileceği saat ve konum konusunda da tavsiyelerde bulunduğunu söyledi. Uthmeier, "Ekranın diğer ucunda bir insan olsaydı onu cinayetle suçlardık." dedi.
YAPAY ZEKANIN İLK CİNAYETİ
Yapay zeka ilk cinayetini Ağustos 2025'te işledi. Zihinsel dengesizlik geçmişi olan 56 yaşındaki Stein Erik Soelberg, aylarca sanrılarını ChatGPT ile paylaştı ve yapay zeka botu ise tüm bu sanrıları daha da körükledi. Soelberg, sanrılarının üst düzeye ulaşmasının ardından ChatGPT'nin kendisine ihanet ettiğini onayladığı annesini ve ardından kendisini öldürdü.
İKİNCİ CİNAYET: "KAN İZLERİNİ NASIL YOK EDERİM?"
Mart 2026'ya gelindiğinde ise annesini çekiçle katleden 18 yaşındaki Tristan Roberts'ın, cinayet planlarını DeepSeek adlı yapay zeka botuyla hazırladığı ve bottan "silah tavsiyesi" aldığı belirlendi. Dijital dünyanın karanlık labirentlerinde kaybolan gencin, "Kan izlerini nasıl yok ederim?" sorusuna bile yanıt aldığı ortaya çıktı.