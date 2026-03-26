Savcılık, genci "toksik bir çevrimiçi dünyada kaybolmuş, gerçeklikle bağı kopmuş bir loner (yalnız kişi)" olarak tanımladı. Kurban olan anne, çevredekiler tarafından çocuğuna düşkün ve fedakar biri olarak biliniyordu. Ancak dijital dünyada "brutal" (vahşi) fantezilerle zehirlenen genç, annesini acımasızca işkence ederek öldürdü.

Anne Angela Shellis

ANNESİNİ ÖLDÜRME NİYETİNİ DE YAZMIŞTI

Roberts cinayetler, şiddet, kadın düşmanlığı, silahlar ve annesini öldürme niyeti hakkında paylaşımlar yapıyordu. Ancak en az 16 yeni hesap açarak kadınlara yönelik nefret dolu söylemlerine devam etmeyi başardı.

Ardından, suçunu işlemek için Avustralya'da devlet cihazları ve sistemlerinden zaten yasaklanmış olan Çin menşeli bir yapay zeka arama motoru olan DeepSeek'ten tavsiye aldı.

Sohbet robotu başlangıçta yanıt vermeyi reddetti ancak adam tekrar sorduğunda ve sadece seri katiller hakkında bir kitap araştırdığını iddia ettiğinde, robot onun plan yapmasına yardımcı oldu.