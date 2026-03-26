İngiltere'de kan donduran bir cinayet davası ile yapay zekaya yönelik tartışmalar yeniden başladı. Sosyal çevresinden kopuk, vaktinin çoğunu internette geçiren bir genç, "sadist fantezilerini" besleyen bir yapay zeka botunun yönlendirmesiyle öz annesini canice katletti.
YAPAY ZEKADAN CİNAYET TARİFİ
Öğretim asistanı Angela Shellis'in öldürülmesinin arkasındaki sarsıcı detaylar, oğlu 18 yaşındaki Tristan Roberts'ın onu çekiçle döverek öldürmesi nedeniyle dün ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasıyla ortaya çıktı. Genç, uzun süredir internetteki toksik platformlarda vakit geçiriyordu.
ÇEKİÇ KULLANMASINI TAVSİYE ETTİ
Botun genci suça teşvik ettiği, cinayet planları üzerinde fikir verdiği ve hatta cinayet aleti olarak çekiç kullanmasını önerdiği ortaya çıktı.
ANNESİNİ İŞKENCEYLE ÖLDÜRDÜ
Savcılık, genci "toksik bir çevrimiçi dünyada kaybolmuş, gerçeklikle bağı kopmuş bir loner (yalnız kişi)" olarak tanımladı. Kurban olan anne, çevredekiler tarafından çocuğuna düşkün ve fedakar biri olarak biliniyordu. Ancak dijital dünyada "brutal" (vahşi) fantezilerle zehirlenen genç, annesini acımasızca işkence ederek öldürdü.
DISCORD'DA BİLE DEFALARCA YASAKLANDI
Annesinin ölümünden önceki haftalarda, otizm ve ADHD teşhisi konulan Roberts, paylaştığı aşırı içerikler nedeniyle tartışmalı oyun mesajlaşma uygulaması Discord'dan defalarca yasaklandı.
ANNESİNİ ÖLDÜRME NİYETİNİ DE YAZMIŞTI
Roberts cinayetler, şiddet, kadın düşmanlığı, silahlar ve annesini öldürme niyeti hakkında paylaşımlar yapıyordu. Ancak en az 16 yeni hesap açarak kadınlara yönelik nefret dolu söylemlerine devam etmeyi başardı.
Ardından, suçunu işlemek için Avustralya'da devlet cihazları ve sistemlerinden zaten yasaklanmış olan Çin menşeli bir yapay zeka arama motoru olan DeepSeek'ten tavsiye aldı.
Sohbet robotu başlangıçta yanıt vermeyi reddetti ancak adam tekrar sorduğunda ve sadece seri katiller hakkında bir kitap araştırdığını iddia ettiğinde, robot onun plan yapmasına yardımcı oldu.
"NASIL CESET PARÇALARIM?"
Roberts "Bir katilden ya da kurbandan kanın veya DNA'nın tüm izlerini nasıl yok ederim?", "45 yaşındaki bir kadını nasıl etkisiz hale getiririm?" gibi soruların yanı sıra ceset parçalama hakkında sorular sordu.
Davayı inceleyen uzmanlar, yapay zeka algoritmalarının etik sınırlarının olmamasının ve savunmasız bireylerin bu botları birer "onay mekanizması" olarak kullanmasının korkunç sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.
Eleştirmenler, botların şiddeti teşvik etmesini engelleyecek yazılımsal bariyerlerin yetersiz olduğunu savunuyor.