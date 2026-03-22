Öte yandan İran'ın gün içinde İsrail'e yönelik 8 dalga halinde misilleme saldırısı düzenlediği, bu saldırıların bir kısmının Dimona ve çevresini, bir kısmının ise güneydeki Eilat kentini hedef aldığı bildirildi.





KATİL BİBİ'NİN EN ZOR GECESİ!



Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ülkesinin Dimona ve Arad kentlerine yönelik düzenlediği saldırıların ardından X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Netanyahu, "Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam yaşıyoruz. Kısa bir süre önce Arad Belediye Başkanı Yair Maayan ile görüştüm ve kendisinden, İsrail'in tüm vatandaşları adına, yaralıların huzuru için dualarımızı iletmesini rica ettim."dedi.