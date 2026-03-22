ABD-İsrail-İran arasındaki savaşın 23. gününde İran, balistik füzelerle İsrail'i vurdu.
İsrail'in güney ve kuzey bölgelerini hedef alan saldırılarda özellikle Dimona Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölge ile Arad kenti isabet aldı.
ARAD'DA GENİŞ ÇAPLI YIKIM
İsrail'in güneyindeki Arad kentinde bir noktaya füzenin doğrudan isabet etmesi sonucu geniş çaplı yıkım yaşandı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, kentte en az 33 kişinin yaralandığını, yaralıların Soroka Hastanesi'ne kaldırıldığını açıkladı.
Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır, 12'sinin orta, 17'sinin ise hafif olduğu bildirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
DİMONA VE ELİAT İSABET ALDI
Dimona'yı hedef alan saldırılarda ise çoğu hafif olmak üzere en az 31 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Yetkililer ayrıca saldırı sırasında paniğe kapılan 20 kişinin de çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını aktardı.
Öte yandan İran'ın gün içinde İsrail'e yönelik 8 dalga halinde misilleme saldırısı düzenlediği, bu saldırıların bir kısmının Dimona ve çevresini, bir kısmının ise güneydeki Eilat kentini hedef aldığı bildirildi.
KATİL BİBİ'NİN EN ZOR GECESİ!
Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ülkesinin Dimona ve Arad kentlerine yönelik düzenlediği saldırıların ardından X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Netanyahu, "Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam yaşıyoruz. Kısa bir süre önce Arad Belediye Başkanı Yair Maayan ile görüştüm ve kendisinden, İsrail'in tüm vatandaşları adına, yaralıların huzuru için dualarımızı iletmesini rica ettim."dedi.
İran'ın hedef aldığı İsrail kentlerinden yıkımın tablosu gün ağarınca gözler önüne serildi.