



2 İRAN İHA'SI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Suudi Arabistan'da, İran tarafından fırlatılan 2 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği bildirilerek, "tehlikeli bir durum" nedeniyle el-Harc vilayetinde halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'dan ülkenin doğusuna yönelen 2 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Öte yandan, Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu tarafından el-Harc vilayetinde "tehlikeli bir durum" nedeniyle uyarı mesajı yayımlandı.

Uyarıda, halka sakin olmaları, resmi talimatları izlemeleri, en yakın güvenli yere gitmeleri, açık alanlar ile camlardan uzak durmaları ve tehlike geçene kadar bulundukları güvenli noktadan ayrılmamaları çağrısında bulunuldu.

Ayrıca araçta bulunan kişilerin, köprüler ve yüksek binalardan uzak şekilde yol kenarında durmaları, tehlikeli bölgelerden uzak durulması ve resmi kanallar üzerinden yapılacak açıklamaların takip edilmesi istendi.

3 BALİSTİK FÜZE ATILDI



Suudi Arabistan, İran'dan başkent Riyad'ın da yer aldığı bölgeye 3 balistik füze atıldığını, bunlardan birinin hava savunma sistemlerince engellendiğini, diğerlerinin ise yerleşim bulunmayan alanlara düştüğünü açıkladı.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Riyad bölgesine yönelik 3 balistik füze fırlatıldığının tespit edildiği, bir füzenin imha edildiğini, ikisinin ise boş alana düştüğü belirtildi.

Öte yandan İran tarafından gece saatlerinden bu yana fırlatılan 6 insansız hava aracının (İHA) da Suudi Arabistan'ın doğusunda hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü de daha önce El-Harc vilayetinde "tehlikeli bir durum" nedeniyle yayımladığı uyarının ardından, tehlikenin ortadan kalktığını duyurdu.

Açıklamada, halka sivil savunma talimatlarını izlemeyi sürdürmeleri, toplanmaktan ve görüntü almaktan kaçınmaları, tehlikeli bölgelerden uzak durmaları ve herhangi bir risk fark edilmesi halinde 911 acil hattını aramaları çağrısında bulunuldu.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.