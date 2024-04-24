Katil İsrail’in televizyonu duyurdu: Ordu çok yakında Refah’a girecek! Yardım için yeşil ışık yakıldı! İsrail’den ABD’ye teşekkür

Amerikalıların başlangıçta, Refah kentine yönelik kara operasyonuna suçsuz insanlara zarar verir endişesiyle şiddetle karşı çıktıklarını ancak daha sonra kente girişin önemini kavradıklarını iddia eden İsrail resmi televizyonu KAN, Tel Aviv'in Refah operasyonu için ABD ile birlikte bir operasyon odası kurma aşamasında olduğunu kaydetti.

Blumental'a göre, İsrail li güvenlik yetkililerine göre, Refah kentindeki insanların tahliyesi 4 ile 5 hafta sürecek.

İran'ın İsrail'e 13 Nisan'da yaptığı saldırı sonrasında İsrail'in İran'a 19 Nisan'da sınırlı karşılık vermesinin sebebi olarak "ABD'nin Refah'a yönelik operasyona karşı tutumunu yumuşatmak" gösterildi.

ABD'NİN POZİSYONU Israel Hayom gazetesi, Refah'a karadan işgal konusunda, Hamas 'ın Gazze 'deki lideri Yahya Sinvar'ın birkaç gün evvel arabulucular aracılığıyla yapılan teklife olumsuz cevap vermesi sonucunda "Refah'a giriş kararının alındığını" yazdı.

Adı belirtilmeyen İsrail li bir askeri yetkiliye dayandırılan açıklamalarda, yetkilinin, ABD'nin korkularını anladıklarını ancak, Refah 'a girilmeksizin Gazze Şeridi 'nde bir askeri operasyonun son bulmasının mümkün olmadığını ilettiği ifade edildi.

İsrail ile Hamas arasında Mısır, Ürdün ve ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen dolaylı müzakereler, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın savaşın sona ermesi ve güçlerini Gazze Şeridi 'nden çekmesi taleplerini reddetmesi sebebiyle sonuçsuz kaldı.

Refah 'ın karadan işgali konusunda, "İsrail, Refah'a girmek için İsrail ordusunun gerçekleştireceği operasyon konusunda çıkarı olan tüm ülkelerle işbirliği içerisinde çalışacak." ifadelerine yer verildi.

ABD 95 MİLYARLIK DIŞ YARDIM PAKETİNİ ONAYLADI

Öte yandan ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a askeri yardım da yapılmasını öngören 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı. ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato, Cumartesi günü Temsilciler Meclisi'nden geçen yardım paketine destek verdi.



Tasarıda Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askeri yardım da öngörülüyor ve ABD Savunma Bakanlığı yardımın "günler içinde" ulaştırılmaya başlanacağını belirtiyor. Her iki partinin de destek verdiği tasarı 18'e karşı 79 oyla geçti.



ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada tasarıyı çarşamba günü imzalayarak yasalaştıracağını söyledi. Demokrat Partili Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer de, ABD'nin müttefiklerine sırtını dönmeyeceğini gösterdiğini vurguladı.



Senato, Şubat ayında da benzer bir yardım paketini kabul etmiş, ancak Ukrayna'ya yeni yardıma karşı çıkan bir grup muhafazakar, Temsilciler Meclisi'nde oylanmasını engellemişti.