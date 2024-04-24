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Katil İsrail'in televizyonu duyurdu: Ordu çok yakında Refah'a girecek! Yardım için yeşil ışık yakıldı! İsrail'den ABD'ye teşekkür

Soykırımcı İsrail, Gazze’nin güneyinde bir milyondan fazla Filistinli sivilin sığındığı Refah’a yönelik yeni saldırı planı hazırlıyor. Refah'a katliam yapmak için gün sayan İsrail ordusunun hain planını İsrail resmi televizyon kanalı duyurdu. Öte yandan ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a askeri yardım da yapılmasını öngören 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı. Karar sonrası teşekkür mesajı da gecikmedi.

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 08:00 Güncelleme 24 Nisan 2024, 10:58
Katil İsrail’in televizyonu duyurdu: Ordu çok yakında Refah’a girecek! Yardım için yeşil ışık yakıldı! İsrail’den ABD’ye teşekkür

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İsrail resmi televizyon kanalı KAN'ın adı belirtilmeyen askeri kaynaklardan aktardığına göre, İsrail ordusu çok yakında çok sayıda Filistinliyi tahliye etmek üzere Refah'a karadan işgal operasyonu için hazırlanıyor.

1 MİLYON KİŞİ HEDEF ALINIYOR
Kanalın askeri haberler yorumcusu İtay Blumental, "İsrail ordusunun planına göre, Refah'taki 1 milyondan fazla Filistinlinin bölgeyi tahliye ederek, Gazze Şeridi'nin güneyi ve orta kesiminde son zamanda hazırlanan barınaklara gelmesi istenecek." dedi.

BİNLERCE ÇADIR HAZIRLANDI
Blumental, Refah'tan gelen yerinden edilmiş Filistinliler için uluslararası yardım kuruluşları ve diğer devletler tarafından daha önce Gazze'nin güneyi ve orta kesiminde binlerce çadır hazırlandığını kaydetti.

KAN, yayınında, uydular tarafından Refah kenti ile Han Yunus arasında son haftalarda kurulmuş olan çadır kenti gösteren fotoğrafları gösterdi.

ABD ve adı belirtilmeyen bölge ülkelerine planın sunulduğunu belirten Blumental, İsrail ordusunun Refah'ta ilerlemesinin aşamalı gerçekleşeceğini söyledi.

Blumental, İsrail ordusunun Refah'a yönelik kara harekatı başlamadan önce tahliye edilecek bölgede bulunan insanlara bunun tebliğ edileceğinin altını çizdi.

Blumental'a göre, İsrailli güvenlik yetkililerine göre, Refah kentindeki insanların tahliyesi 4 ile 5 hafta sürecek.

REVİZE EDİLMİŞ PLAN

KAN, ABD'nin çekinceleri sebebiyle, İsrail ordusunun hazırladığı planın 4 kez değiştirilerek revize edildiğini aktardı.

Amerikalıların başlangıçta, Refah kentine yönelik kara operasyonuna suçsuz insanlara zarar verir endişesiyle şiddetle karşı çıktıklarını ancak daha sonra kente girişin önemini kavradıklarını iddia eden İsrail resmi televizyonu KAN, Tel Aviv'in Refah operasyonu için ABD ile birlikte bir operasyon odası kurma aşamasında olduğunu kaydetti.

Adı belirtilmeyen İsrailli bir askeri yetkiliye dayandırılan açıklamalarda, yetkilinin, ABD'nin korkularını anladıklarını ancak, Refah'a girilmeksizin Gazze Şeridi'nde bir askeri operasyonun son bulmasının mümkün olmadığını ilettiği ifade edildi.

ABD'NİN POZİSYONU
Israel Hayom gazetesi, Refah'a karadan işgal konusunda, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın birkaç gün evvel arabulucular aracılığıyla yapılan teklife olumsuz cevap vermesi sonucunda "Refah'a giriş kararının alındığını" yazdı.

İran'ın İsrail'e 13 Nisan'da yaptığı saldırı sonrasında İsrail'in İran'a 19 Nisan'da sınırlı karşılık vermesinin sebebi olarak "ABD'nin Refah'a yönelik operasyona karşı tutumunu yumuşatmak" gösterildi.

Refah'ın karadan işgali konusunda, "İsrail, Refah'a girmek için İsrail ordusunun gerçekleştireceği operasyon konusunda çıkarı olan tüm ülkelerle işbirliği içerisinde çalışacak." ifadelerine yer verildi.

İsrail ile Hamas arasında Mısır, Ürdün ve ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen dolaylı müzakereler, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın savaşın sona ermesi ve güçlerini Gazze Şeridi'nden çekmesi taleplerini reddetmesi sebebiyle sonuçsuz kaldı.

ABD 95 MİLYARLIK DIŞ YARDIM PAKETİNİ ONAYLADI
Öte yandan ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a askeri yardım da yapılmasını öngören 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı. ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato, Cumartesi günü Temsilciler Meclisi'nden geçen yardım paketine destek verdi.


Tasarıda Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askeri yardım da öngörülüyor ve ABD Savunma Bakanlığı yardımın "günler içinde" ulaştırılmaya başlanacağını belirtiyor. Her iki partinin de destek verdiği tasarı 18'e karşı 79 oyla geçti.


ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada tasarıyı çarşamba günü imzalayarak yasalaştıracağını söyledi. Demokrat Partili Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer de, ABD'nin müttefiklerine sırtını dönmeyeceğini gösterdiğini vurguladı.


Senato, Şubat ayında da benzer bir yardım paketini kabul etmiş, ancak Ukrayna'ya yeni yardıma karşı çıkan bir grup muhafazakar, Temsilciler Meclisi'nde oylanmasını engellemişti.

TEŞEKKÜR MESAJI GELDİ
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, ABD Senatosu'nun, daha büyük bir dış yardım paketinin parçası olarak İsrail'e milyarlarca dolarlık ABD askeri yardımını onaylamasını kutladı ve yasama meclisinin Demokrat ve Cumhuriyetçi liderlerine "İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılıklarından" dolayı teşekkür etti.

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