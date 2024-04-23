Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde bir buçuk ay sonra konuştu: Düşman Gazze’de sıkıştı! Soykırımın 200. gününde İsrailli esirlerin ailelerine çağrı

İsrail'in düzenlediği saldırıların, sadece azimlerini ve Filistin halkının haklarını koruma konusundaki kararlılıklarını artıracağını vurgulayan Kassam Sözcüsü, "Saldırıların durması, düşmanın çekilmesi, yerinden edilenlerin geri dönmesi, yeniden imar ve ablukanın kaldırılması başta olmak üzere halkımızın temel insani haklarından vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

"İŞGALCİLER TOPRAKLARIMIZDA OLDUĞU SÜRECE SALDIRILARIMIZI VE DİRENİŞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ" İsrail'in dünyayı, tüm direniş gruplarını ortadan kaldırdıklarına ikna etmeye çalıştığını ve bunun büyük bir yalan olduğunu belirten Ebu Ubeyde, "İşgalciler topraklarımızda olduğu sürece saldırılarımızı ve direnişimizi sürdüreceğiz. Aksa Tufanı'ndan 200 gün sonra, suçlu düşman hala imajını düzeltmeye çalışıyor." diye konuştu.

İSRAİLLİ ESİRLER NETANYAHU VE HÜKÜMETİNİN ÖNEMSEDİKLERİ ARASINDA DEĞİL Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerle ilgili de konuşan Ebu Ubeyde, "Shaul Aaron ve Hadar Golden nerede? İkisi de 10 yıldır elimizde. Etiyopyalı esir Mengistu ve Hişam es-Seyyid nerede? Çünkü onlar Netanyahu'nun, eşinin ve aşırılık yanlısı hükümetinin önemsedikleri arasında değil. Esirlerin aileleri, faşist hükümetlerinin kendilerine karşı bir felaket gerçekleştirdiğini iş işten geçtikten sonra anlayacak ve bunun acısını da kendileri çekecek." dedi.

Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin bu videosu bir buçuk ay aradan sonra yaptığı ilk konuşma oldu.

Ebu Ubeyde, "İran'ın tepkisinin, boyutu ve niteliği itibariyle yeni kurallar getirdiğine ve işgalcinin hesaplarını karıştırdığına" inandığını dile getirdi.

"Çeşitli cephelerdeki direniş eylemlerine İsrail'in gösterdiği histerik tepkinin, direniş eyleminin önemini gösterdiğini" kaydeden Ebu Ubeyde, direnişin ilk cephesinin Batı Şeria olduğunu söyleyerek, "Özgür ve gururlu Batı Şeria'mızın her santimetresini selamlıyoruz." ifadesini kullandı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 183 Filistinli öldürüldü, 77 bin 143 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Mısır, Katar ve ABD'nin çabalarıyla bir süredir Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakereler yürütülüyor.

Katar'ın başkenti Doha'da mart ayında başlayan müzakereler daha sonra Mısır'ın başkenti Kahire'ye taşınmıştı.