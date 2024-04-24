Japonya’da ’finansal’ kriz! JP Post Bank’ın sisteminde arıza çıktı para transferleri gecikti

Japonya'da "JP Post Bank" kuruluşunda sistem arızası nedeniyle para transferinde gecikmeler yaşandığı aktarıldı.
1.2 MİLYON PARA TRANSFERİ GECİKTİ
Finans kuruluşu "JP Post Bank" açıklamasına göre, bankadaki sistem arızası nedeniyle 1,2 milyon para transferinde gecikme meydana geldi
Yerel saatle sabah 08.40'ta başlayan sistem arızasının, gece yarısı öncesi kadar sürdüğü aktarıldı.
SİBER SALDIRI MI?
"Siber saldırı" ihtimaline yönelik bir kanıta rastlanmadığı bildirilirken, arıza nedeniyle para aktarımında sorun yaşayan müşterilerden özür dilendi.
Açıklamada, "Japan Post Bank, "Sorununun etkisi değerlendirilir, müşterilerimizin kayıplarına yanıt vermek için elimizden geleni yapacağız" denildi.
"JP Post Bank" geçen yıl ekim ayında, çevrim içi bankacılık sisteminin geçici olarak çökmesi sonucu müşterilerine sorun yaşatmıştı.