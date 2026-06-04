Katil İsrail hem kurşunla hem açlıkla vuruyor: Gazzeli Ebu Camus yaşam savaşı veriyor

Felç geçiren genç, yetersiz beslenme ve damar tıkanıklığı gibi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dilek Demir Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri Tüm Manşetler

Aldığı yaralar sonucu kısmi felç geçiren genç, şiddetli yetersiz beslenme ve damar tıkanıklığı gibi çeşitli sağlık sorunlarıyla da mücadele ediyor. Temel ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde kısıtlı imkanlarla tedavi gören Ebu Camus, yurt dışına sevk edilmeyi bekliyor.