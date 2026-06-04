Katil İsrail hem kurşunla hem açlıkla vuruyor: Gazzeli Ebu Camus yaşam savaşı veriyor
Gazze'de yiyecek temin etmek üzere yardım dağıtım merkezine giden Filistinli Muhammed Dayfullah Ebu Camus, İsrail'in düzenlediği saldırıda göğsünden yaralandı. Camus, yetersiz beslenme nedeniyle ölümle karşı karşıya kaldı.
Giriş Tarihi:
Katil İsrail'i ateşkesi önemsemediği Gazze'de masumlar, açlıkla da mücadele edip hayatta kalmaya çalışıyor. Bu isimlerden birisi de 27 yaşındaki Filistinli Muhammed Dayfullah Ebu Camus.
İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırıda ailesi için yiyecek temin etmek üzere yardım dağıtım merkezine giden Muhammed Dayfullah Ebu Camus göğsünden yaralandı.
İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırıda ailesi için yiyecek temin etmek üzere yardım dağıtım merkezine giden Muhammed Dayfullah Ebu Camus göğsünden yaralandı.
KISITLI İMKANLARLA TEDAVİ GÖRÜYOR
Aldığı yaralar sonucu kısmi felç geçiren genç, şiddetli yetersiz beslenme ve damar tıkanıklığı gibi çeşitli sağlık sorunlarıyla da mücadele ediyor. Temel ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde kısıtlı imkanlarla tedavi gören Ebu Camus, yurt dışına sevk edilmeyi bekliyor.
Dilek Demir Takvim.com.tr Dünya