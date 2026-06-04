İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı. ABD Dışişleri Bakanlığı ABD önderliğinde yürütülen müzakereler sonucunda İsrail ve Lübnan ateşkes uygulaması konusunda anlaştı.



ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail ve Lübnan birbirlerine karşı düşmanca niyetlerinin olmadığını tekrar teyit ettiler ve doğrudan müzakerelere devam etmeye kararlı oldular.



ABD Dışişleri Bakanlığı; "Hizbullahın tamamen silah bırakması ve Güney Litani Bölgesinin tüm Hizbullah etkenlerinden arındırılmasına bağlı."





Dilek Demir Takvim.com.tr Dünya