İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Basra Körfezi'nde bir petrol tankerinin, kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğunu bildirdi.

UKMTO'dan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi kıyısındaki El-Cubeyl kentinin 68 mil kuzeydoğusunda bir petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmat ile vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu gemide hasar meydana geldiği, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve daha sonra ABD'nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle İran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişini büyük oranda kısıtlıyor ve Boğaz'dan "izinsiz" geçmek isteyen gemileri hedef alıyor.

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