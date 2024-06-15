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Kassam Tugayları direnişe devam ediyor! İsrail ordusuna rajum füzesi şoku: Siyonist karargah yok edildi

İzzeddin el Kassam Tugayları İsrail'in komuta karargâhı ve “Netzarim” ekseninde konuşlanmış kuvvetlerini “Rajum” füzeleriyle hedef aldıklarını duyurdu. Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan paylaşımda "Düşmanın komuta karargahı ve Netzarim ekseninde konuşlanmış kuvvetlerin" yok edildiği bildirildi. Öte yandan İsrail ise Gazze’nin güneyindeki Refah’ta çatışmaların devam ettiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 17:13 Güncelleme 15 Haziran 2024, 17:33
Kassam Tugayları direnişe devam ediyor! İsrail ordusuna rajum füzesi şoku: Siyonist karargah yok edildi

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İzzeddin el Kassam Tugayları İsrail'in komuta karargâhı ve "Netzarim" ekseninde konuşlanmış kuvvetlerini "Rajoum" füzeleriyle hedef aldıklarını duyurdu.

Siyonist karargah yok edildi

KASSAM DİRENİŞİ DEVAM EDİYOR

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan paylaşımda "Düşmanın komuta karargahı ve Netzarim ekseninde konuşlanmış kuvvetlerin" yok edildiği bildirildi.

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REFAH'TA ÇATIŞMA

İsrail ordusu IDF ise cumartesi, sabahı Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde kapsamlı bir faaliyet başlattı. Bölgede şiddetli çatışmaların yaşandığı bildiriliyor.

Hamas'a bağlı Gazze merkezli haber kaynağı Safa, İsrail topçularının ve helikopterlerinin Refah'ın batısındaki Suudi mahallesi bölgesine ateş açtığını bildirdi.

Gazze'deki haber kaynağına göre kentin batı kesiminde çatışma ve patlamalar duyuldu.

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