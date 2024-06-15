Kassam Tugayları direnişe devam ediyor! İsrail ordusuna rajum füzesi şoku: Siyonist karargah yok edildi

İzzeddin el Kassam Tugayları İsrail'in komuta karargâhı ve "Netzarim" ekseninde konuşlanmış kuvvetlerini "Rajoum" füzeleriyle hedef aldıklarını duyurdu.
KASSAM DİRENİŞİ DEVAM EDİYOR
Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan paylaşımda "Düşmanın komuta karargahı ve Netzarim ekseninde konuşlanmış kuvvetlerin" yok edildiği bildirildi.
REFAH'TA ÇATIŞMA
İsrail ordusu IDF ise cumartesi, sabahı Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde kapsamlı bir faaliyet başlattı. Bölgede şiddetli çatışmaların yaşandığı bildiriliyor.
Hamas'a bağlı Gazze merkezli haber kaynağı Safa, İsrail topçularının ve helikopterlerinin Refah'ın batısındaki Suudi mahallesi bölgesine ateş açtığını bildirdi.
Gazze'deki haber kaynağına göre kentin batı kesiminde çatışma ve patlamalar duyuldu.