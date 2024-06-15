Filistin’de insanlık felaketi! BM’den kan donduran açıklama: 50 bin çocuk ölümle burun buruna





UNRWA ekiplerinin ailelere yardım ulaştırmak için durmaksızın çalıştığı ancak Gazze'deki durumun felaket boyutlarında olduğu vurgulanan paylaşımda, ateşkes çağrısında da bulunuldu.





İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 296 Filistinli öldürüldü, 85 bin 197 kişi yaralandı.





Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN