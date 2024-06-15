İsrail saldırıları durdurmuyor! BM kara listeye almıştı: Gazze’de 15 binden fazla çocuk öldürüldü

İsrail ordusu Gazze'de saldırılara devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de Filistinlilere soykırım uygulayan İsrail, 15 bin 694 Filistinli çocuğu katletti. BM'nin kara listeye aldığı İsrail'in saldırılarında 34 bin çocuk yaralandı, 3 bin 600 çocuk kayboldu ve 200 çocuk ise İsrail askerleri tarafından kaçırıldı.