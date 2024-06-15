İsrail saldırıları durdurmuyor! BM kara listeye almıştı: Gazze’de 15 binden fazla çocuk öldürüldü

İsrail ordusu Gazze'de saldırılara devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de Filistinlilere soykırım uygulayan İsrail, 15 bin 694 Filistinli çocuğu katletti. BM'nin kara listeye aldığı İsrail'in saldırılarında 34 bin çocuk yaralandı, 3 bin 600 çocuk kayboldu ve 200 çocuk ise İsrail askerleri tarafından kaçırıldı.
BM'nin çocuklara yönelik saldırıları dolayısıyla kara listeye aldığı İsrail, Gazze'de Filistinlileri katletmeye devam ediyor.
İSRAİL 19 FİLİSTİNLİYİ DAHA KATLETTİ
İsrail ordusu son olarak Gazze'nin kuzeyinde bağlı Et-Tuffah ve Et-Şucaiyye mahallelerinde 3 eve saldırı düzenledi ce biri bebek 19 Filistinliyi öldürürken 50'den fazla kişiyi ise yaraladı.
15 BİN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 15 bin 694 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini, 34 bin çocuğun yaralandığını, 3 bin 600 çocuğun kaybolduğunu, 200 çocuğun da İsrail askerlerince kaçırıldığını açıkladı.