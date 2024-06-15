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İsrail saldırıları durdurmuyor! BM kara listeye almıştı: Gazze’de 15 binden fazla çocuk öldürüldü

İsrail ordusu Gazze'de saldırılara devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de Filistinlilere soykırım uygulayan İsrail, 15 bin 694 Filistinli çocuğu katletti. BM'nin kara listeye aldığı İsrail'in saldırılarında 34 bin çocuk yaralandı, 3 bin 600 çocuk kayboldu ve 200 çocuk ise İsrail askerleri tarafından kaçırıldı.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 12:26 Güncelleme 15 Haziran 2024, 12:30
İsrail saldırıları durdurmuyor! BM kara listeye almıştı: Gazze’de 15 binden fazla çocuk öldürüldü 1

BM'nin çocuklara yönelik saldırıları dolayısıyla kara listeye aldığı İsrail, Gazze'de Filistinlileri katletmeye devam ediyor.

İsrail saldırıları durdurmuyor! BM kara listeye almıştı: Gazze’de 15 binden fazla çocuk öldürüldü 2

İSRAİL 19 FİLİSTİNLİYİ DAHA KATLETTİ

İsrail ordusu son olarak Gazze'nin kuzeyinde bağlı Et-Tuffah ve Et-Şucaiyye mahallelerinde 3 eve saldırı düzenledi ce biri bebek 19 Filistinliyi öldürürken 50'den fazla kişiyi ise yaraladı.

İsrail saldırıları durdurmuyor! BM kara listeye almıştı: Gazze’de 15 binden fazla çocuk öldürüldü 3

15 BİN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 15 bin 694 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini, 34 bin çocuğun yaralandığını, 3 bin 600 çocuğun kaybolduğunu, 200 çocuğun da İsrail askerlerince kaçırıldığını açıkladı.

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