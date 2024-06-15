SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Avrupa’da İran paniği! G7’den uyarı gelmişti: Fransa, Almanya ve İngiltere nükleer tedbirleri kınadı

İran’ın nükleer tesislerini güçlendirdiğine yönelik açıklamalarının ardından Avrupa ülkeleri harekete geçti. Fransa, Almanya ve İngiltere, İran’ı kınadıklarını duyurdu. Ortak açıklamada “İran, Natanz zenginleştirme tesisinde düzinelerce ilave gelişmiş santrifüj çalıştırarak ve hem Fordow hem de Natanz tesislerinde binlerce santrifüj daha kuracağını açıklayarak JCPoA'nın içini boşaltma yolunda yeni adımlar atmıştır" ifadelerine yer verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 16:41 Güncelleme 15 Haziran 2024, 16:41
Avrupa’da İran paniği! G7’den uyarı gelmişti: Fransa, Almanya ve İngiltere nükleer tedbirleri kınadı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fransa, Almanya ve İngiltere cumartesi günü, Birleşmiş Milletler atom gözlemcisinin ülkenin nükleer kapasitelerini genişlettiğini söylemesinin ardından İran'ın "son önlemlerini" kınadı.

"İRAN ANLAŞMAYI BALTALADI"

Üç ülke, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın perşembe günü ülkenin iki bölgedeki zenginleştirme tesislerini güçlendirdiğini söylemesinin ardından, İran'ın hamlelerinin nükleer programıyla ilgili 2015'te imzalanan anlaşmayı baltaladığını söyledi.

Reuters Fransa, Almanya ve İngiltere'den yapılan ortak açıklamada, "İran, Natanz zenginleştirme tesisinde düzinelerce ilave gelişmiş santrifüj çalıştırarak ve hem Fordow hem de Natanz tesislerinde binlerce santrifüj daha kuracağını açıklayarak JCPoA'nın içini boşaltma yolunda yeni adımlar atmıştır" ifadelerine yer verildiğini duyurdu.

Hamaney’den seçim açıklaması! ‘28 Haziran çok önemli’ deyip duyurdu: Düşman köşeye sıkıştıHamaney’den seçim açıklaması! ‘28 Haziran çok önemli’ deyip duyurdu: Düşman köşeye sıkıştı
Hamaney'den seçim açıklaması! '28 Haziran çok önemli' deyip duyurdu: Düşman köşeye sıkıştı

G7'DE İRAN HAMLESİ

G7 ülkeleri de devam eden zirve çerçevesinde dün yayınladıkları taslak bildiride İran'ı uyarmıştı.

Bildiride İran, nükleer gergı̇nlı̇klerı̇ durdurmaya ve tersı̇ne çevı̇rmeye ve hı̇çbı̇r sı̇vı̇l gerekçesı̇ olmayan Uranyum zengı̇nleştı̇rme faalı̇yetlerı̇nı̇ durdurmaya çağrılmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’in Bahçeli sözlerine tepki: Onlar ne yaparsa yapsın! Cumhur İttifakı bir 6’lı masa değildir
Başkan Erdoğan’dan İspanya ve İtalya dönüşü uçakta önemli açıklamalar
İHH
Gelir İdaresi Başkanlığından yurt dışına çıkış harcı açıklaması: Çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem! Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı! Adliyeye sevk edildi
Başkan Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı: Zafer inşallah Filistin halkının olacaktır
Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri 2024! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri listesi
Elon Musk hakkında bomba iddia! Teşhircilikle suçlanmıştı bu kez sert kayaya çarptı: Çalışanlarını kendisinden çocuk yapmaya zorluyor
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de nasıl yakalandı | İngiliz basını yazdı! Küba’ya mı kaçacaklardı! Üzerlerinde yüklü miktarda para ele geçirildi
Türkiye merkez ülke olacak! Moskova ve Ankara’dan enerjide kritik hamle! Bu yıl faaliyete geçiyor
Hacı adayları Arafat’ta: Kurban Bayramı’nın ilk günü Büyük şeytana yedi taş atılacak!
Başkan Erdoğan’dan İtalya’da Gazze diplomasisi: ABD Başkanı Biden ile görüştü
Kate Middleton Buckingham Sarayı’ndan ayrıldı! Sosyal medyadan duyurmuştu: İlk görüntüler geldi
Yaprak Dökümü’nün kahveci Ahmet’i Yusuf Atala tutuklandı! 10 milyarlık vurgun
9 günlük göç bayram göçü: Vatandaşlar havalimanı ve otogara akın etti | İşte karayollarındaki son trafik durumu...
SON DAKİKA