Avrupa’da İran paniği! G7’den uyarı gelmişti: Fransa, Almanya ve İngiltere nükleer tedbirleri kınadı

Fransa, Almanya ve İngiltere cumartesi günü, Birleşmiş Milletler atom gözlemcisinin ülkenin nükleer kapasitelerini genişlettiğini söylemesinin ardından İran'ın "son önlemlerini" kınadı.

"İRAN ANLAŞMAYI BALTALADI"

Üç ülke, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın perşembe günü ülkenin iki bölgedeki zenginleştirme tesislerini güçlendirdiğini söylemesinin ardından, İran'ın hamlelerinin nükleer programıyla ilgili 2015'te imzalanan anlaşmayı baltaladığını söyledi.

Reuters Fransa, Almanya ve İngiltere'den yapılan ortak açıklamada, "İran, Natanz zenginleştirme tesisinde düzinelerce ilave gelişmiş santrifüj çalıştırarak ve hem Fordow hem de Natanz tesislerinde binlerce santrifüj daha kuracağını açıklayarak JCPoA'nın içini boşaltma yolunda yeni adımlar atmıştır" ifadelerine yer verildiğini duyurdu.

G7'DE İRAN HAMLESİ

G7 ülkeleri de devam eden zirve çerçevesinde dün yayınladıkları taslak bildiride İran'ı uyarmıştı.

Bildiride İran, nükleer gergı̇nlı̇klerı̇ durdurmaya ve tersı̇ne çevı̇rmeye ve hı̇çbı̇r sı̇vı̇l gerekçesı̇ olmayan Uranyum zengı̇nleştı̇rme faalı̇yetlerı̇nı̇ durdurmaya çağrılmıştı.