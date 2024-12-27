Kara delik! Kazakistan’da düşen Azerbaycan Havayolları uçağını, Rusya vurdu iddası!

Azerbaycan Bakü'den Çeçenistan' Grozni'ye seyreden Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait J2-8243 sefer sayılı Brezilya yapımı Embraer 190 tipi yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau Havalimanı yakınında hızla irtifa kaybederek yere çakıldı. 37 Azerbaycan, 6 Kazakistan, 3 Kırgızistan, 16 Rusya vatandaşı yolcu ile 5 mürettebatın bulunduğu uçakta can pazarı yaşandı.

38 kişi hayatını kaybetti. 29 kişi ise kurtuldu. Uçağın düşmeden önceki son görüntüleri bir yolcu tarafından kayıt altına alındı. Bir yolcunun kazadan dakikalar önce kelime-i şehadet getirdiği görüldü. Oksijen maskelerinin açıldığı uçakta yolcuların kemerlerini bağlaması ve koridorda durmamaları talimatının verildiği duyuldu. Öte yandan videoda yer alan yolcunun hayatta kaldığı ve yüzündeki yaranın tedavi edildiği belirtildi.



Uçağın dışında ve yolcuların bulunduğu iç kısımda, nasıl meydana geldiği henüz tespit edilemeyen delikler dikkatleri çekti. Kimi kaynaklar deliklerin uçağa Rusya tarafından ateş açılması sonucu meydana geldiğini, kimi ise uçağın kanadının yere çarpmasıyla sıçrayan taş parçalarından kaynaklandığını belirtti. Uçaktaki kara kutunun incelenmesinin ardından gerçeğin ortaya çıkarılacağı açıklandı.



SON UÇUŞUYMUŞ

Hayatını kaybedenler arasında kabin amiri olarak görev alan Hokuma Aliyeva da vardı. Cenazesinin Azerbaycan'a getirilmesi beklenen Aliyeva'nın hukuk fakültesi öğrencisi olduğu ve avukat olmadan önce son uçuşlarını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Aliyeva'nın babası, "Avukat olarak çalışacaktı, işe alındı" dedi.