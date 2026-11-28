UYGULAMA BÜYÜK ÖLÇÜDE HAZIR, RESMİ YAYIM BEKLENİYOR

Kaynaklar, 2026 yılının başından bu yana üzerinde çalışılan yeni güvenlik politikasının ana hatlarının büyük ölçüde tamamlandığını ancak düzenlemenin henüz resmi olarak yürürlüğe girmediğini ve yayımlanmadığını ifade etti.