İstihbarat ve güvenlik endişesi harekete geçirdi: Kanada, diplomatlarının yüksek riskli ülke vatandaşlarıyla ilişki kurmasını yasaklıyor!
Kanada'nın, "yüksek riskli" olarak tanımladığı Çin ve Rusya gibi ülkelerde görev yapan diplomatlarının, bu ülkelerin vatandaşlarıyla romantik ilişki kurmalarını ve flört uygulamalarını kullanmalarını güvenlik endişeleri nedeniyle yasaklamayı planladığı öne sürüldü.
Kanada merkezli National Post gazetesine konuşan kaynaklar, dış temsilciliklerde görev yapan diplomatların özel hayatlarına yönelik yeni güvenlik tedbirleri üzerinde çalışıldığını gündeme getirdi. İddiaya göre Ottawa yönetimi, kritik bölgelerde görev yapan personelini istihbarat ve güvenlik risklerine karşı korumak amacıyla dikkat çeken bir yasak hazırlığına girişti.
YÜKSEK RİSKLİ ÜLKELER LİSTEDE: FLÖRT UYGULAMALARI DA YASAKLANACAK
Gazeteye yansıyan bilgilere göre planlanan düzenlemenin ayrıntıları sıralandı. Kanada'nın "yüksek riskli" kategorisinde değerlendirdiği Çin ve Rusya gibi ülkelerde görevlendirilen diplomatların, söz konusu ülkelerin vatandaşlarıyla romantik ilişki kurmalarının güvenlik endişeleri sebebiyle yasaklanması planlanıyor.
FLÖRT UYGULAMALARINA DA YASAK GELİYOR
Hazırlanan plan kapsamında diplomatların dijital platformlar üzerinden hedef alınmasını önlemek amacıyla flört uygulamalarını kullanmalarının da yasaklanmasının öngörüldüğü belirtildi.
Kanadalı diplomatların halihazırda evlenmeden önce partnerlerinin güvenlik soruşturmasından geçmesi gibi özel hayatlarını etkileyen çok sayıda kurala tabi tutulduğu biliniyor.
UYGULAMA BÜYÜK ÖLÇÜDE HAZIR, RESMİ YAYIM BEKLENİYOR
Kaynaklar, 2026 yılının başından bu yana üzerinde çalışılan yeni güvenlik politikasının ana hatlarının büyük ölçüde tamamlandığını ancak düzenlemenin henüz resmi olarak yürürlüğe girmediğini ve yayımlanmadığını ifade etti.