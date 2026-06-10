Hantavirüs salgını bitti mi? DSÖ son görülen ölümlü vakayı açıkladı
Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde patlak veren ve hızla dünya gündemine oturan hantavirüs vakalarıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) açıklama geldi. Kemirgenlerden bulaşan ve solunum yetmezliğine yol açan sinsi virüse karşı alarm durumuna geçilirken, DSÖ lideri Ghebreyesus vaka sayısının 13'te kaldığını ve 2 Mayıs'tan bu yana yeni bir ölüm yaşanmadığını söyledi.
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- DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2 Mayıs'tan bu yana hantavirüsle ilgili yeni ölüm bildirilmediğini açıkladı.
- Hollanda bandıralı MV Hondius yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüs vakalarında toplam vaka sayısı 10 Haziran itibarıyla 13 olarak kaldı ve bunlardan 3'ü ölümle sonuçlandı.
- İngiltere hükümeti, denizaşırı toprakları Tristan da Cunha'da MV Hondius gemisinde maruz kalma olasılığı bulunan bir kişide doğrulanmış vaka bildirdi.
- MV Hondius gemisi Arjantin'den yola çıkmış ve 10 Mayıs'ta Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde yolcuları tahliye edilmiştir.
- Hantavirüs çoğunlukla kemirgenlerden bulaşır ve ateş, yorgunluk, kas ağrısı gibi semptomlara yol açar.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2 Mayıs'tan bu yana hantavirüsle ilgili yeni ölüm bildirilmediğini belirtti.
2 MAYIS'TAN BU YANA YENİ ÖLÜM YOK
Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüs vakalarına ilişkin paylaşımda bulundu.
İngiltere hükümetinin, denizaşırı toprakları Tristan da Cunha'da daha önce virüsün yayıldığı "MV Hondius" gemisinde maruz kalma olasılığı bulunan bir kişide doğrulanmış vaka bildirdiğini aktaran Ghebreyesus, "10 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 13 olarak kaldı ve bunlardan 3'ü ölümle sonuçlandı." ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus, 2 Mayıs'tan bu yana yeni ölüm bildirilmediğini belirtti.
DSÖ, Arjantin'den yola çıkan ve 10 Mayıs'ta Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde yolcuları tahliye edilen Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde belirlenen ve hızla dünya gündemine oturan hantavirüs vakalarında artış yaşanabileceğini ancak bir salgın riski görülmediğini bildirmişti.
HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIYOR?
Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.
Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.
Solunum yetmezliğine de sebep olabilen hastalık, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.