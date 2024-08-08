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Kamala Harris’ten Filistin destekçilerine sert çıkış! Protestocuları tehditle susturmaya çalıştı

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris Detroit mitinginde Filistin yanlısı protestocuları tehditvari söylemlerle susturmaya çalıştı. İsrail’e verdiği destek dolayısıyla protesto edilen Harris, protestoculara “Donald Trump’ın kazanmasını istemiyorsanız devam edin aksi takdirde ben konuşuyorum” diye çıkıştı.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 12:38 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 12:50
Kamala Harris’ten Filistin destekçilerine sert çıkış! Protestocuları tehditle susturmaya çalıştı

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ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Demokratların başkan adayı seçilen Kamala Harris, Detroit mitingi öncesinde "kararsız" seçmenlerle bir araya geldi. Filistin yanlısı Demokratlardan İsrail'e yönelik desteği dolayısıyla tepki gördüğü bilinen Harris, seçmene yönelik sözleri ile tepki çekti.

Kamala Harris ve yardımcısı Tim WalzKamala Harris ve yardımcısı Tim Walz

FİLİSTİN DESTEKÇİSİ DEMOKRATLARDAN KAMALA'YA PROTESTO

Kamala Harris Detroit mitinginden önce şubat ayındaki eyalet ön seçimlerinde Gazze'de İsrail'e verdiği destek dolayısıyla Bağımsız Ulusal Hareket'in kurucularıyla görüşme yaptı.

"SAKLANAMAZSIN SANA OY VERMEYECEĞİZ"

Mitingde İsrail karşıtı göstericiler, "Kamala saklanamazsın, soykırıma oy vermeyeceğiz" sloganları attı.

PROTESTOCULARI SUSTURMAYA ÇALIŞTI

Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Harris ise "Ben buradayım çünkü demokrasiye inanıyorum ve herkesin sesi önemli ama şimdi konuşuyorum" diyerek protestocuları susturmaya çalıştı.

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İsrail karşıtı tezahüratların devam etmesinin ardından Harris, protestocuları tehdit edercesine "Donald Trump'ın kazanmasını istemiyorsanız devam edin aksi takdirde ben konuşuyorum" dedi.

İsrail Gazze'ye saldırmaya devam ederken özellikle Detroit banliyölerinde Demokrat Parti'ye destek giderek azalıyor.

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