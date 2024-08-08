Rus santranççı cıva ile rakibini zehirlemeye çalıştı: Geçici men cezası aldı

Rus santraççı Amina Abakarova, rakibini zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla geçici men cezası aldı. Mahaçkale'de düzenlenen bir turnuvada oyun tahtasına cıva döktüğü öne sürülen Abakarova'nın ulusal müsabakalardan geçici olarak men edildiği açıklandı.
Rusya Satranç Federasyonu, Abakarova'nın yürütülen hukuki sürecin tamamlanmasının ardından ömür boyu men cezası alabileceğini belirtti.
Rus oyuncuya men cezası verildi
RUS SATRANÇÇIDAN ZEHİRLEME SKANDALI
Turnuvanın ardından rakibi Umayganat Osmanova rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı, kamera kayıtlarının incelenmesiyle Abakarova'nın zehirleme amacıyla cıva döktüğü tespit edildi.
Rus satranççı rakibini cıva ile zehirlemeye çalıştı
SATRANÇÇIYA CIVA SKANDALINDA HAPİS İSTEMİ
Abakarova, rakibi Osmanova'nın kendisini ve yakınlarının rahatsız ettiğini öne sürerek eylemlerini şahsi husumetle bağlantılı bir karar olarak nitelendirdi. Şu an gözaltında bulunan Abakarova hakkında sağlığa zarar verme suçundan hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Rus satranççıya hapis cezası talebi istendi