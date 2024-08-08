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Rus santranççı cıva ile rakibini zehirlemeye çalıştı: Geçici men cezası aldı

Rus satranççı Amina Abakarova, cıva ile rakibini zehirleme teşebbüsü nedeniyle hapisle yargılanacak. Abakarova'ya sağlığa zarar verme suçundan dava açıldı ve geçici men cezası verildi

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 10:58 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 10:58
Rus santranççı cıva ile rakibini zehirlemeye çalıştı: Geçici men cezası aldı

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Rus santraççı Amina Abakarova, rakibini zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla geçici men cezası aldı. Mahaçkale'de düzenlenen bir turnuvada oyun tahtasına cıva döktüğü öne sürülen Abakarova'nın ulusal müsabakalardan geçici olarak men edildiği açıklandı.

Rusya'da skandal olay!

Rusya Satranç Federasyonu, Abakarova'nın yürütülen hukuki sürecin tamamlanmasının ardından ömür boyu men cezası alabileceğini belirtti.

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RUS SATRANÇÇIDAN ZEHİRLEME SKANDALI

Turnuvanın ardından rakibi Umayganat Osmanova rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı, kamera kayıtlarının incelenmesiyle Abakarova'nın zehirleme amacıyla cıva döktüğü tespit edildi.

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SATRANÇÇIYA CIVA SKANDALINDA HAPİS İSTEMİ

Abakarova, rakibi Osmanova'nın kendisini ve yakınlarının rahatsız ettiğini öne sürerek eylemlerini şahsi husumetle bağlantılı bir karar olarak nitelendirdi. Şu an gözaltında bulunan Abakarova hakkında sağlığa zarar verme suçundan hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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