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ABD’de dehşete düşüren kaza! Uçağın motoru bagaj konteynerini yuttu

ABD’nin Chicago eyaletinde görenleri şaşkına çeviren bir kaza meydana geldi. Atlantik’i geçen ve O’Hare’de piste inen bir uçağın motoru, bagaj konteynerini resmen yuttu. Bir bagaj konteynerinin uçağın sağ motorunun içine çekildiği ve parçalara ayırdığı görüldü. O anlar kameralara yansıdı.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 11:56 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 14:27
ABD’de dehşete düşüren kaza! Uçağın motoru bagaj konteynerini yuttu

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ABD'nin Chicago eyaletinde bir uçak kargo konteynerini resmen yuttu.

Uçağın motoru bagaj konteynerini böyle yuttu

ABD'DE DEHŞETE DÜŞÜREN KAZA

Boeing 787 uçağı Atlantik'i geçtikten sonra O'Hare'deki piste inen uçağın perşembe günü Chicago saatiyle 15:00 civarında taksi yolunda ilerlediği görüldü.

ABD’nin Chicago eyaletinde görenleri şaşkına çeviren bir kaza meydana geldi. Atlantik’i geçen ve O’Hare’de piste inen bir uçağın motoru, bagaj konteynerini resmen yuttu. Bir bagaj konteynerinin uçağın sağ motorunun içine çekildiği ve parçalara ayırdığı görüldü, Takvim ekran görüntüsüABD’nin Chicago eyaletinde görenleri şaşkına çeviren bir kaza meydana geldi. Atlantik’i geçen ve O’Hare’de piste inen bir uçağın motoru, bagaj konteynerini resmen yuttu. Bir bagaj konteynerinin uçağın sağ motorunun içine çekildiği ve parçalara ayırdığı görüldü, Takvim ekran görüntüsü

MOTOR BAGAJ KONTEYNERİNİ YUTTU

Görüntülerde bir bagaj konteynerinin uçağın sağ motorunun içine çekildiği ve parçalara ayırdığı görüldü.

Koteynerin paramparça olduğu, uçağın ise ciddi hasar gördüğü bildirildi.

ABD’nin Chicago eyaletinde görenleri şaşkına çeviren bir kaza meydana geldi. Atlantik’i geçen ve O’Hare’de piste inen bir uçağın motoru, bagaj konteynerini resmen yuttu. Bir bagaj konteynerinin uçağın sağ motorunun içine çekildiği ve parçalara ayırdığı görüldü, Takvim ekran görüntüsüABD’nin Chicago eyaletinde görenleri şaşkına çeviren bir kaza meydana geldi. Atlantik’i geçen ve O’Hare’de piste inen bir uçağın motoru, bagaj konteynerini resmen yuttu. Bir bagaj konteynerinin uçağın sağ motorunun içine çekildiği ve parçalara ayırdığı görüldü, Takvim ekran görüntüsü

Chicago Havacılık Dairesi'nden yapılan açıklamada "Uçakta bulunan 283 yolcu ve 12 mürettebatın tamamı Terminal 5'te güvenli bir şekilde uçaktan indi." ifadelerine yer verildi.

American Airlines'tan yapılan açıklamada "American Airlines'ın 47 sefer sayılı uçağı O'Hare'de kapıya doğru taksi yaparken motorunda hasar meydana geldiğini bildirdi. Uçak, bakım ekibimiz tarafından incelenmek üzere hizmet dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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