ABD’de dehşete düşüren kaza! Uçağın motoru bagaj konteynerini yuttu

ABD'nin Chicago eyaletinde bir uçak kargo konteynerini resmen yuttu.
ABD'DE DEHŞETE DÜŞÜREN KAZA
Boeing 787 uçağı Atlantik'i geçtikten sonra O'Hare'deki piste inen uçağın perşembe günü Chicago saatiyle 15:00 civarında taksi yolunda ilerlediği görüldü.
MOTOR BAGAJ KONTEYNERİNİ YUTTU
Görüntülerde bir bagaj konteynerinin uçağın sağ motorunun içine çekildiği ve parçalara ayırdığı görüldü.
Koteynerin paramparça olduğu, uçağın ise ciddi hasar gördüğü bildirildi.
Chicago Havacılık Dairesi'nden yapılan açıklamada "Uçakta bulunan 283 yolcu ve 12 mürettebatın tamamı Terminal 5'te güvenli bir şekilde uçaktan indi." ifadelerine yer verildi.
American Airlines'tan yapılan açıklamada "American Airlines'ın 47 sefer sayılı uçağı O'Hare'de kapıya doğru taksi yaparken motorunda hasar meydana geldiğini bildirdi. Uçak, bakım ekibimiz tarafından incelenmek üzere hizmet dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.