Fransızca'yı akıcı bir şekilde konuşan ve 1970'lerde Lübnan Üniversitesi'nden Kimya alanında Lisans derecesini alan Kasım aynı zamanda Ayetullah Muhammed Hüseyin Fadlallah'ın gözetiminde yüksek dini ve teolojik çalışmalarını sürdürdü. Kasım Lübnan Müslüman Öğrenciler Birliği'nin kurucu üyesiydi ve 1974-1988 yılları arasında İslami Dini Eğitim Derneği'nin başkanıydı.

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım, Takvim Fotoğraf Arşivi

Kasım'ın Hizbullah'ın ilk günlerindeki askeri faaliyetleri bilinmiyor. Ancak, hareketin eğitim ağlarından biri olan el-Mustafa Okulları üzerinde bir denetim rolü sürdürdüğü biliniyor. Kasım, 22 Mayıs 1991'de ikinci toplantısı sırasında partinin Genel Sekreter Yardımcısı olarak seçildi ve o zamanki Genel Sekreter Abbas el-Musaoui'nin altında görev yaptı. Ayrıca Hizbullah'ın Şura Konseyi'nin bir üyesi olan Kasım ve şura konseyinin gözetiminden sorumludur.

MUHAMMED ALİ İLE GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

1985 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ziyaret eden dünyaca ünlü ABD'li Müslüman boksör Muhammed Ali'nin, Kasım'ın arkasında namaz kıldığı görüntüler yeniden gündem oldu.