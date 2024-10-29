Hizbullah yeni liderlerinin Naim Kasım olduğunu duyurdu. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hasan Nasrallah'ın halefi Naim Kasım oldu.
Hizbullah yeni liderlerinin Naim Kasım olduğunu duyurdu. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hasan Nasrallah'ın halefi Naim Kasım oldu.
NAİM KASIM KİMDİR?
Güney Lübnan'ın Nebatiye Valiliği'ndeki Kfar Kila köyünde doğan Kasım Hizbullah'ın baş ideologlarından ve en eski üyelerinden biridir.
HİZBULLAH'IN KURUCULARINDAN
Hizbullah'ı kuran Abbas al-Mousaoui, Subhi al-Tufaili, Mohammad Yazbek, Ibrahim Amin al-Sayyed ve Hasan Nasrallah gibi radikal alimler ile birlikte hareket eden Kasım 1991'de Hizbullah'ın genel sekreter yardımcısı olmuştu.
Fransızca'yı akıcı bir şekilde konuşan ve 1970'lerde Lübnan Üniversitesi'nden Kimya alanında Lisans derecesini alan Kasım aynı zamanda Ayetullah Muhammed Hüseyin Fadlallah'ın gözetiminde yüksek dini ve teolojik çalışmalarını sürdürdü. Kasım Lübnan Müslüman Öğrenciler Birliği'nin kurucu üyesiydi ve 1974-1988 yılları arasında İslami Dini Eğitim Derneği'nin başkanıydı.
Kasım'ın Hizbullah'ın ilk günlerindeki askeri faaliyetleri bilinmiyor. Ancak, hareketin eğitim ağlarından biri olan el-Mustafa Okulları üzerinde bir denetim rolü sürdürdüğü biliniyor. Kasım, 22 Mayıs 1991'de ikinci toplantısı sırasında partinin Genel Sekreter Yardımcısı olarak seçildi ve o zamanki Genel Sekreter Abbas el-Musaoui'nin altında görev yaptı. Ayrıca Hizbullah'ın Şura Konseyi'nin bir üyesi olan Kasım ve şura konseyinin gözetiminden sorumludur.
MUHAMMED ALİ İLE GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU
1985 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ziyaret eden dünyaca ünlü ABD'li Müslüman boksör Muhammed Ali'nin, Kasım'ın arkasında namaz kıldığı görüntüler yeniden gündem oldu.