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Hizbullah yeni liderini seçti: Nasrallah'ın yerine Naim Kasım geçti! Muhammed Ali detayı

Hizbullah yeni liderlerinin Naim Kasım olduğunu duyurdu. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hasan Nasrallah'ın halefi Naim Kasım oldu. 1985 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ziyaret eden ABD'li Müslüman boksör Muhammed Ali'nin, Kasım ile görüntüleri ise yeniden gündem oldu. Peki, kimdir bu Naim Kasım? İşte, Naim Kasım ile ilgili tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 11:32 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 12:43
Hizbullah yeni liderini seçti: Nasrallah’ın yerine Naim Kasım geçti! Muhammed Ali detayı

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Hizbullah yeni liderlerinin Naim Kasım olduğunu duyurdu. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hasan Nasrallah'ın halefi Naim Kasım oldu.

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım!

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım, Takvim Fotoğraf ArşiviHizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım, Takvim Fotoğraf Arşivi

NAİM KASIM KİMDİR?

Güney Lübnan'ın Nebatiye Valiliği'ndeki Kfar Kila köyünde doğan Kasım Hizbullah'ın baş ideologlarından ve en eski üyelerinden biridir.

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım, Takvim Fotoğraf ArşiviHizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım, Takvim Fotoğraf Arşivi

HİZBULLAH'IN KURUCULARINDAN

Hizbullah'ı kuran Abbas al-Mousaoui, Subhi al-Tufaili, Mohammad Yazbek, Ibrahim Amin al-Sayyed ve Hasan Nasrallah gibi radikal alimler ile birlikte hareket eden Kasım 1991'de Hizbullah'ın genel sekreter yardımcısı olmuştu.

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım, Takvim Fotoğraf ArşiviHizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım, Takvim Fotoğraf Arşivi

Fransızca'yı akıcı bir şekilde konuşan ve 1970'lerde Lübnan Üniversitesi'nden Kimya alanında Lisans derecesini alan Kasım aynı zamanda Ayetullah Muhammed Hüseyin Fadlallah'ın gözetiminde yüksek dini ve teolojik çalışmalarını sürdürdü. Kasım Lübnan Müslüman Öğrenciler Birliği'nin kurucu üyesiydi ve 1974-1988 yılları arasında İslami Dini Eğitim Derneği'nin başkanıydı.

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım, Takvim Fotoğraf ArşiviHizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım, Takvim Fotoğraf Arşivi

Kasım'ın Hizbullah'ın ilk günlerindeki askeri faaliyetleri bilinmiyor. Ancak, hareketin eğitim ağlarından biri olan el-Mustafa Okulları üzerinde bir denetim rolü sürdürdüğü biliniyor. Kasım, 22 Mayıs 1991'de ikinci toplantısı sırasında partinin Genel Sekreter Yardımcısı olarak seçildi ve o zamanki Genel Sekreter Abbas el-Musaoui'nin altında görev yaptı. Ayrıca Hizbullah'ın Şura Konseyi'nin bir üyesi olan Kasım ve şura konseyinin gözetiminden sorumludur.

MUHAMMED ALİ İLE GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

1985 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ziyaret eden dünyaca ünlü ABD'li Müslüman boksör Muhammed Ali'nin, Kasım'ın arkasında namaz kıldığı görüntüler yeniden gündem oldu.

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