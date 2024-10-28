İsrail'den skandal karar: UNRWA'nın faaliyet göstermesi yasaklandı (AA)



UNRWA NEDİR?



1948 yılında İsrail Devleti'nin kurulmasından sonra çıkan Arap-İsrail çatışmaları sırasında evlerini ve geçim kaynaklarını yitiren Filistinlilere yardım amacıyla BMirleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 9 Aralık 1949'da oluşturulan bir kuruluş olarak Filistinli mültecilere eğitim, sağlık, giyim ve gıda alanlarında yardım çalışmalarında bulunuyor.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, 1948'de İsrail'in kuruluşu sırasında topraklarından sürülen ya da kaçmak zorunda bırakılan yaklaşık 700 bin Filistinliye yardım sağlamak amacıyla kuruldu.

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