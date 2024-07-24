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Kamala Harris’e bağış yağıyor: Trump ’91 milyon dolarlık vurgun’ dedi! Siyonist iş birliği ortaya çıktı: İlk adres yine Soros

Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesinin ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e Demokratlardan bağış yağıyor. Harris 2 günde 250 milyon dolardan fazla para toplarken bağışçıları merak konusu oldu. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Harris’i hırsızlıkla suçlarken Harris’n bağışçıları arasında bir isim dikkat çekti. Adres yine Soros’a çıktı. İşte, Harris’in siyonist destekçileri…

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 12:02 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 12:25
Kamala Harris’e bağış yağıyor: Trump ’91 milyon dolarlık vurgun’ dedi! Siyonist iş birliği ortaya çıktı: İlk adres yine Soros

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ABD Başkanı ve Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın adaylıktan çekildiğini duyurmasının ardından gözler Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e döndü. Biden kendisinden sonra Harris'in aday seçilmesini tavsiye ederken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Harris arasında gerilim başladı.

HARRIS PARALARI TOPLADI MİTİNGE ÇIKTI

Harris dün düzenlenen ilk seçim mitinginde Joe Biden'a teşekkür ederken Trump'a yüklendi ve Biden'ın güvenini boşa çıkarmayacağını, seçimi kazanacağını söyledi. "Bizim mücadelemiz gelecek içindir, mücadelemiz özgürlük içindir. Donald Trump ise ülkemizi geri götürmek istiyor." şeklinde konuşan Harris, Trump ile mücadele edeceğini söyledi.

TRUMP'TAN 91,5 MİLYAR DOLARLIK VURGUN İDDİASI

Trump ise Harris'i Biden'ın kampanya parasından "91,5 milyon dolar çalmakla" suçluyor. Harris'in Biden'ın kampanya parasından 91,5 milyon dolarlık bir soygun yaptığını iddia eden Trump, bunun Federal Seçim Kampanyası Yasası 1971'in en büyük ihlali olduğunu belirtiyor.

DEMOKRATLARDAN BAĞIŞ YAĞIYOR

Harris'e Demokrat bağışçılardan ise adeta para yağıyor. Demokratlardan 2 bin delege, şimdiden desteğini açıkladı. Biden'ın başkanlık yarışından çekildiğini duyurması ve Harris'i desteklemesinin ardından Demokratlar 250 milyon dolardan fazla para topladıklarını bildirdi. Peki, kim bu bağışçılar?

SOROS'TAN HARRIS'E DESTEK

Demokratlar, Biden'ın 27 Haziran'da Trump ile çıktığı canlı yayın karşılaşmasının ardından Biden'a desteği kesmişti. Kamala Harris isminin gündeme gelmesinin ardından bağışçılardan destek yağmaya başladı. Harris' destek veren bağışçılar arasında ilk dikkat çeken isim George Soros'un oğlu Aleksander Soros oldu.

LinkedIn'in kurucu ortağı Reid Hoffman ve finansçı ve hayırsever George Soros'un oğlu Alexander Soros gibi partinin diğer yüksek profilli destekçileri de başkan yardımcısı Harris'i desteklemekte gecikmedi.

Alexander SorosAlexander Soros

SİYONİST DESTEKÇİSİ BLOOMBERG NE YAPACAK?

Demokrat Parti'nin en büyük destekçisi medya patronu Mike Bloomberg ise Demokratları Başkanlık seçiminde 'acele' etmemeye çağırdı. Mega bağışçı "Bu işi doğru yapmamız gerekiyor" diye uyarıda bulunsa da Harris'i desteklemesi bekleniyor.

Bloomberg, İsrail'in Gazze'de saldırılara başladığı 7 Ekim'den itibaren soykırıma büyük destek sağlıyor.,

Mike BloombergMike Bloomberg

İSRAİL GAZZE'YE SALDIRIRKEN SİYONİSTLERİ DESTEKLEDİ

Harris, adaylık ihtimali konuşulmaya başlandığından beri eğer aday olursa "ABD'nin ilk Yahudi First Gentlemen'i" olacak olan eşi Doug Emhoff ile gündemde.

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Emhoff, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı saldırıların ardından Amerikan Yahudi toplumuna destek vermişti.

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