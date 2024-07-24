Kamala Harris’e bağış yağıyor: Trump ’91 milyon dolarlık vurgun’ dedi! Siyonist iş birliği ortaya çıktı: İlk adres yine Soros

Harris dün düzenlenen ilk seçim mitinginde Joe Biden 'a teşekkür ederken Trump'a yüklendi ve Biden'ın güvenini boşa çıkarmayacağını, seçimi kazanacağını söyledi. "Bizim mücadelemiz gelecek içindir, mücadelemiz özgürlük içindir. Donald Trump ise ülkemizi geri götürmek istiyor." şeklinde konuşan Harris, Trump ile mücadele edeceğini söyledi.

TRUMP'TAN 91,5 MİLYAR DOLARLIK VURGUN İDDİASI

Trump ise Harris'i Biden'ın kampanya parasından "91,5 milyon dolar çalmakla" suçluyor. Harris'in Biden'ın kampanya parasından 91,5 milyon dolarlık bir soygun yaptığını iddia eden Trump, bunun Federal Seçim Kampanyası Yasası 1971'in en büyük ihlali olduğunu belirtiyor.

DEMOKRATLARDAN BAĞIŞ YAĞIYOR

Harris'e Demokrat bağışçılardan ise adeta para yağıyor. Demokratlardan 2 bin delege, şimdiden desteğini açıkladı. Biden'ın başkanlık yarışından çekildiğini duyurması ve Harris'i desteklemesinin ardından Demokratlar 250 milyon dolardan fazla para topladıklarını bildirdi. Peki, kim bu bağışçılar?

SOROS'TAN HARRIS'E DESTEK

Demokratlar, Biden'ın 27 Haziran'da Trump ile çıktığı canlı yayın karşılaşmasının ardından Biden'a desteği kesmişti. Kamala Harris isminin gündeme gelmesinin ardından bağışçılardan destek yağmaya başladı. Harris' destek veren bağışçılar arasında ilk dikkat çeken isim George Soros'un oğlu Aleksander Soros oldu.

LinkedIn'in kurucu ortağı Reid Hoffman ve finansçı ve hayırsever George Soros'un oğlu Alexander Soros gibi partinin diğer yüksek profilli destekçileri de başkan yardımcısı Harris'i desteklemekte gecikmedi.

Alexander Soros