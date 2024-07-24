Gizli Servis bir kez daha patladı! Dehşete düşüren ihmal yeni görüntülerde ortaya çıktı: Meğer Trump suikastçısı Crooks…

Iowa Senatörü Chuck Grassley tarafından yayımlanan vücut kamerası görüntülerinde Gizli Servis ajanına Crooks'un nişancı tarafından görüldüğü ve bu keskin nişancının fotoğrafını diğer kolluk kuvvetlerine gönderdiği bilgisi veriliyor.

BİSİKLETİNİ BİLE GÖRMÜŞLER

Acil servis görevlisi, bir polis keskin nişancısının Crooks'un bisiklet üzerindeki görüntüleri de dahil olmak üzere fotoğraflarının çekildiğini söyledi. Polis memuru, Gizli Servis ajanı olduğu düşünülen adama "Orijinal fotoğrafı gönderen ve onu bisikletten inip yere bırakan sonra da gözden kaybeden keskin nişancı bu" diyor. İki güvenlik görevlisi daha sonra şüpheli hedefin fotoğraflarını telefonlarında inceliyor.

GİZLİ SERVİS DİREKTÖRÜ İSTİFA ETTİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti.

Son günlerde istifa etmesi için artan baskılarla karşı karşıya kalan fakat görevinde kalacağını söyleyen Cheatle ajans çalışanlarına yazdığı bir mektupta istifa ettiğini duyurdu.

Cheatle mektupta, "Bu kurumun ihtiyaçlarını her zaman ilk sıraya koydum ve koyacağım. Son olaylar ışığında, Yöneticiniz olarak istifa etme kararını ağır bir yürekle aldım" ifadelerini kullandı.

SORUMLULUĞU ALIYORUM

AP, Cheatle'in istifasını, ABD Gizli Servisi personeline gönderdiği e-postaya dayandırarak duyurdu. Cheatle, gönderdiği e-postada, "Güvenlik zafiyeti için tüm sorumluluğu alıyorum. Yaşanan olayların ardından zor olanı seçerek, istifa etme kararı aldım." ifadesini kullandı.