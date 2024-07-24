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Gizli Servis bir kez daha patladı! Dehşete düşüren ihmal yeni görüntülerde ortaya çıktı: Meğer Trump suikastçısı Crooks…

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump’ın Pensilvanya’da uğradığı silahlı saldırının ardından Gizli Servis’in dehşete düşüren ihmalleri teker teker ortaya çıkıyor. Trump’a ateş eden suikastçı Thomas Matthew Crooks Gizli Servis tarafından öldürüldükten sonra çekilen görüntülerde suikastçının saldırıdan önce şüpheli olarak tespit edildiği ortaya çıktı. İşte, Gizli Servis’in yeni skandalı…

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 10:15 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 10:33
Gizli Servis bir kez daha patladı! Dehşete düşüren ihmal yeni görüntülerde ortaya çıktı: Meğer Trump suikastçısı Crooks…

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ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın Pensilvanya mitinginde uğradığı silahlı saldırının ardından Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti. Gizli Servis'in güvenlik zafiyeti ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

GİZLİ SERVİS'İN BİR SKANDALI DAHA ORTAYA ÇIKTI

Pensilvanya'dan gelen yeni görüntülerde güvenlik güçlerinin Trump'a suikast girişiminde bulunan ve Trump'a ateş ettikten sonra başından vurulan Thomas Matthew Crooks'un başında durduğu ve konuştuğu görülüyor.

Gizli Servis bir kez daha patladı!

TRUMP'I RESMEN ÖLÜME GÖNDERDİLER

Videoda Gizli Servis ajanı ve yerel polis Crook'un Trump'a ateş etmeden önce aslında şüpheli bir kişi olarak teşhis edildiğini konuşurken Trump'ın bilinçli bir şekilde ölüme gönderildiği ortaya çıkıyor.

SUİKASTÇI SALDIRIDAN ÖNCE TESPİT EDİLMİŞTİ

Görüntülerde, 20 yaşındaki Crooks, kanlar içinde yerde yatarken Gizli Servis ajanı, Beaver Country Acil Durum Servisi görevlisine "Demek ki bu adam bu" diyor ve şüpheli bir durumdan haberdar oldukları bir kez daha gözler önüne seriliyor.

Iowa Senatörü Chuck Grassley tarafından yayımlanan vücut kamerası görüntülerinde Gizli Servis ajanına Crooks'un nişancı tarafından görüldüğü ve bu keskin nişancının fotoğrafını diğer kolluk kuvvetlerine gönderdiği bilgisi veriliyor.

BİSİKLETİNİ BİLE GÖRMÜŞLER

Acil servis görevlisi, bir polis keskin nişancısının Crooks'un bisiklet üzerindeki görüntüleri de dahil olmak üzere fotoğraflarının çekildiğini söyledi. Polis memuru, Gizli Servis ajanı olduğu düşünülen adama "Orijinal fotoğrafı gönderen ve onu bisikletten inip yere bırakan sonra da gözden kaybeden keskin nişancı bu" diyor. İki güvenlik görevlisi daha sonra şüpheli hedefin fotoğraflarını telefonlarında inceliyor.

GİZLİ SERVİS DİREKTÖRÜ İSTİFA ETTİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti.

Son günlerde istifa etmesi için artan baskılarla karşı karşıya kalan fakat görevinde kalacağını söyleyen Cheatle ajans çalışanlarına yazdığı bir mektupta istifa ettiğini duyurdu.

Cheatle mektupta, "Bu kurumun ihtiyaçlarını her zaman ilk sıraya koydum ve koyacağım. Son olaylar ışığında, Yöneticiniz olarak istifa etme kararını ağır bir yürekle aldım" ifadelerini kullandı.

Trump suikastından sonra hedef tahtası olmuştu! Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti | Onun yüzünden kurşun yedimTrump suikastından sonra hedef tahtası olmuştu! Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti | Onun yüzünden kurşun yedim

SORUMLULUĞU ALIYORUM

AP, Cheatle'in istifasını, ABD Gizli Servisi personeline gönderdiği e-postaya dayandırarak duyurdu. Cheatle, gönderdiği e-postada, "Güvenlik zafiyeti için tüm sorumluluğu alıyorum. Yaşanan olayların ardından zor olanı seçerek, istifa etme kararı aldım." ifadesini kullandı.

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