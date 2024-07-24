İRAN İLE ERMENİSTAN'DAN GİZLİ ANLAŞMA

İran basını Tahran ile Erivan arasında silah ticareti konusunda gizli anlaşma yapıldığını iddia etti. Ermenistan ve İran arasında 500 milyon dolarlık bir anlaşma yapıldığını iddia eden İran basını, anlaşma kapsamında İran'a Shahed 136, Shahed 129, Shahed 197, insansız hava araçlarının verileceği bunların yanı sıra çeşitli füze sistemlerinin de gönderileceğini belirtti.

İran ile Ermenistan'ın ortak askeri çalışmaları yoğunlaştıracağı ve askerlerin eğitiminin de karşılıklı yapılacağı öne sürüldü.

ÖNCE KARABAĞ ZAFERİ SONRA ANTİTERÖR OPERASYONU! ABD'DE ERMENİSTAN HAZIMSIZLIĞI

Azerbaycan, antiterör operasyonu ile otuz yıldan fazla bir süredir Ermenistan'ın işgali altında olan topraklarını işgalden kurtardı. Azerbaycan'ın zaferini sindiremeyen ABD gazetesi, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerde Ermenilere yönelik etnik temizlik yaptığına yönelik iftiraları yeniden gündeme getirmeye çalıştı.

Newsweek ayrıca, Türk düşmanı Ermeni lobisinin en büyük yalanlarından biri olan sözde "Ermeni soykırımı" iftirasını da öne sürdü ve "Türkiye, soykırımcı bir Ermeni düşmanı olan Azerbaycan'ı silahlandırdı ve eylemleri boyunca diplomatik koruma sağladı. Ve tabii ki, 1915'ten başlayarak birkaç yıl içinde yaklaşık 1,5 milyon Ermeni'nin öldürüldüğü konusunda hiçbir tartışma olmamasına rağmen, Osmanlı İmparatorluğu tarafından gerçekleştirilen Ermeni Soykırımını kararlılıkla inkar etmeye devam ediyor." şeklinde skandal ifadeler kullandı.