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Gazzeliler, ABD'deki başkanlık seçimleri sonuçlarının kendileri için bir şey değiştirmeyeceği görüşünde

Katil İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırı altında olan Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, ABD'deki seçim sonuçlarının kendileri için değişiklik oluşturmayacağını söylüyor. Filistin halkı, İsrail'in en büyük destekçilerinden biri olan ABD'de seçimi kim kazanırsa kazansın sonucunda Gazze'de süren soykırımı durdurma konusunda ümitlerinin olmadıklarını ifade ediyorlar.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 01:54 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 01:54
Gazzeliler, ABD’deki başkanlık seçimleri sonuçlarının kendileri için bir şey değiştirmeyeceği görüşünde

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İşgalci İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırı altında tutuğu Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, ABD'deki seçim sonuçlarının kendileri için bir değişiklik oluşturmayacağını düşünüyor. Filistinliler, ABD'deki sandıklardan çıkacak yeni Başkan'ın, İsrail'in bir yılı aşkın süredir Gazze'de sürdürdüğü soykırımı durdurma konusunda ümitsizliğini ifade etti.

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, ABD'de ülkeyi 4 yıl boyunca yönetecek yeni Başkan, Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini belirleyecek seçim sonuçlarına ilişkin beklentilerini AA ile paylaştı.

FİLİSTİNLİLER, İSRAİL'E DESTEK OLAN BİR ABD YÖNETİMİ GÖRMEK İSTEMİYOR

El-Arabi Televizyonu muhabiri Abdullah Mikdad, ABD başkanlık seçimlerinin kazananı ister Donald Trump olsun ister Kamala Harris olsun Filistinliler tarafından ABD'nin İsrail'e karşı yaklaşımında bir değişiklik olmayacağı görüşünde olduğunu belirtti.

Filistinli gazeteci Mikdad, "Bizim için önemli olan bir sonraki ABD Başkanı'nın İsrail ve Arap-Filistin çatışmasını sona erdirecek bir vizyonla gelmesi ve önceki ABD yönetimlerinin her zaman slogan olarak öne sürdüğü iki devletli çözümü fiilen hayata geçirmek için çalışmasıdır." diye konuştu.

"SAMİMİ İRADEYE SAHİP BİR YÖNETİM GÖRMEK İSTİYORUZ"

İşgalin sona ermesine ve bir Filistin devletinin kurulmasına katkıda bulunacak gerçek eylemler görmek istediklerini belirten Mikdad, yeni ABD yönetiminin Filistin halkının en azından haklarını geri kazanmasına destek olmasını beklediklerini kaydetti. Gazeteci Mikdad, şöyle devam etti: "İsrail'i destekleyen, Filistinlilere yönelik saldırılarına katkı sağlayan bir yönetim görmek istemiyoruz. Bölgede çatışmayı körüklemeyen, çatışmayı bitirmek için çalışan, samimi iradeye sahip bir yönetim görmek istiyoruz."

"GAZZE DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMAYACAK"

Filistinli Halid Ebu Vefa, ABD'de kim seçilirse seçilsin, "Gazze'de değişen bir şey olmayacağına" dikkati çekti. Trump'ın seçimleri kazanması durumunda da değişen bir durumun olmayacağını kaydeden Ebu Vefa, Gazze'deki saldırıların çok uzadığını ve bir yılı aştığını ifade etti.

"İNSANLAR YORULDU..."

Gazze'deki sürekli saldırılardan ve göç durumundan insanların yorgun düştüğünü anlatan Ebu Vefa, sınır kapılarının kapalı ve depoların boş olduğuna, mevcut malların da çok pahalı olduğuna işaret etti. Ebu Vefa, "İnsanlar yoruldu ve çok büyük zarar gördü. Saldırıların bir an evvel durmasını ümit ediyorum." dedi.

"ABD GAZZE'DE SOYKIRIM ORTAĞI"

Gazze Şeridi'nin kuzeyinden orta bölgesine göç eden Filistinli İbrahim Ebu Murassa, ABD Başkanlık seçimleri sonrası Gazze'ye saldırıların durmasını beklediğini söyledi. Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına ABD'nin de ortak olduğuna dikkati çeken Ebu Murassa, seçimler sonrası gelecek dönemde ABD'nin Orta Doğu'da savaşın devam etmesini istemeyeceğini söyledi.

Orta Doğu'nun eskisi gibi olmadığını, her yerde çatışma ve savaşların olduğunu, yeni dönemde eski günlere dönüleceğine dair umutlarını dile getiren Ebu Murassa, Donald Trump'ın seçimleri kazanmasını ve böylece saldırıların durmasını beklediğini sözlerine ekledi.

ABD'NİN DESTEĞİ OLMAZSA SALDIRILAR SÜRMEZ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD yönetimi, İsrail'e askeri, istihbarat ve siyasi alanda ciddi destek verdi. Filistinli ve uluslararası çevreler, ABD'nin desteği olmaksızın İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sürdüremeyeceğini düşünüyor.

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