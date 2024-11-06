Gazzeliler, ABD’deki başkanlık seçimleri sonuçlarının kendileri için bir şey değiştirmeyeceği görüşünde

İşgalci İsrail 'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırı altında tutuğu Gazze Şeridi 'ndeki Filistinliler, ABD 'deki seçim sonuçlarının kendileri için bir değişiklik oluşturmayacağını düşünüyor. Filistinliler, ABD'deki sandıklardan çıkacak yeni Başkan'ın, İsrail'in bir yılı aşkın süredir Gazze'de sürdürdüğü soykırımı durdurma konusunda ümitsizliğini ifade etti.

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, ABD'de ülkeyi 4 yıl boyunca yönetecek yeni Başkan, Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini belirleyecek seçim sonuçlarına ilişkin beklentilerini AA ile paylaştı.

FİLİSTİNLİLER, İSRAİL'E DESTEK OLAN BİR ABD YÖNETİMİ GÖRMEK İSTEMİYOR

El-Arabi Televizyonu muhabiri Abdullah Mikdad, ABD başkanlık seçimlerinin kazananı ister Donald Trump olsun ister Kamala Harris olsun Filistinliler tarafından ABD'nin İsrail'e karşı yaklaşımında bir değişiklik olmayacağı görüşünde olduğunu belirtti.

Filistinli gazeteci Mikdad, "Bizim için önemli olan bir sonraki ABD Başkanı'nın İsrail ve Arap-Filistin çatışmasını sona erdirecek bir vizyonla gelmesi ve önceki ABD yönetimlerinin her zaman slogan olarak öne sürdüğü iki devletli çözümü fiilen hayata geçirmek için çalışmasıdır." diye konuştu.

"SAMİMİ İRADEYE SAHİP BİR YÖNETİM GÖRMEK İSTİYORUZ"

İşgalin sona ermesine ve bir Filistin devletinin kurulmasına katkıda bulunacak gerçek eylemler görmek istediklerini belirten Mikdad, yeni ABD yönetiminin Filistin halkının en azından haklarını geri kazanmasına destek olmasını beklediklerini kaydetti. Gazeteci Mikdad, şöyle devam etti: "İsrail'i destekleyen, Filistinlilere yönelik saldırılarına katkı sağlayan bir yönetim görmek istemiyoruz. Bölgede çatışmayı körüklemeyen, çatışmayı bitirmek için çalışan, samimi iradeye sahip bir yönetim görmek istiyoruz."