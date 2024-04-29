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Kahire’de ateşkes görüşmesi! Hamas heyeti Mısır’da: İsrail’e davet geldi

Mısır’ın başkenti Kahire’de ateşkes görüşmeleri başladı. Hamas heyeti Gazze’de ateşkes için Kahire’de bulunurken Arap basını Mısır’ın İsrail heyetini Kahire’ye davet ettiğini öne sürdü. İsrail heyetinin, karar almaksızın veya resmi pozisyon sunmaksızın, Hamas'ın taleplerine yanıt vermesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 10:53 Güncelleme 29 Nisan 2024, 11:01
Kahire’de ateşkes görüşmesi! Hamas heyeti Mısır’da: İsrail’e davet geldi

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Mısır'ın, Gazze'deki İsrailli esirlerin iadesi ve ateşkese ilişkin anlaşma sağlamak amacıyla devam eden müzakereler çerçevesinde bugün bir İsrail heyetini Kahire'ye davet ettiği öne sürüldü.

KAHİRE'DE ESİR TAKASI GÖRÜŞMESİ

Katar merkezli "Al-Araby Al-Jadeed"in haberine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Mısır'ın başkenti Kahire'de esir takası görüşmeleri devam ediyor.

Kahire’de ateşkes hamlesi! Hamas yetkilisi duyurdu: Mısır’a gidiyorlar
Kahire'de ateşkes hamlesi! Hamas yetkilisi duyurdu: Mısır'a gidiyorlar

İSRAİL HEYETİNE DAVET

Bu kapsamda Mısır'ın, Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesi için yapılması beklenen görüşmelere İsrail müzakere heyetini davet ettiği bildirildi. Görüşmelere Hamas yetkililerinin katılmasının da beklendiği aktarıldı.

Mısırlı kaynaklara dayandırılan haberde, davetin süreci hızlandırmayı ve Kahire'yi ziyaret edecek Hamas heyetinin önerilerinin değerlendirilmesini amaçladığı kaydedildi.

Mısırlı bir kaynak, "Davet edilen İsrail heyetinin, karar almadan veya resmi pozisyon sunmadan, Hamas'ın taleplerine yanıt vermekle yetkilendirilmesi bekleniyor." dedi.

Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil, Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes ve esir takası görüşmeleri için 26 Nisan'da Tel Aviv'e gitmişti.

Kamil'in, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ile görüşeceği dile getirilmişti.

İsrail müzakere heyeti, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamayı amaçlayan bir öneriyi Güvenlik Kabinesi'ne sunmuştu.

Söz konusu teklifte "İsrail'in, kadınlar, yaşlılar ve ciddi sağlık sorunları olan hastaların bulunduğu 33 esirin serbest bırakılmasını talep edeceği" öne sürülmüştü.

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