Kahire'de, Gazze'de ateşkes için görüşmeler devam ediyor. Hamas heyetinin Gazze'de ateşkes görüşmeleri için pazartesi günü Kahire'yi ziyaret edeceği bildirildi. HAMAS HEYETİ KAHİRE'YE GİDİYOR İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan bir Hamas yetkilisi, bir heyetin Gazze'de ateşkes görüşmeleri için pazartesi günü Kahire'yi ziyaret edeceğini bildirdi. ATEŞKES KARARI ALINACAK MI? Hamas yetkilisi, heyetin arabulucular tarafından önerilen ateşkesi ve İsrail'in buna vereceği yanıtı görüşeceğini söyledi. Hamas'ın üst düzey yetkilisi Halil el Hayya, cumartesi günü, grubun, terör devleti İsrail'in önerisini incelediğini söylemiş fakat ayrıntı vermemişti. El Hayya, İsrail'in ateşkes teklifinin, Hamas'ın iki hafta önce yaptığı bir öneriye cevap niteliği taşıdığını belirtmişti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN