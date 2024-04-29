Antony Blinken’a Çin tarifesi! Şi Cinping dünyanın gözü önünde aşağıladı: Ne zaman gidiyor bu?

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de ağırladığı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı dünyanın gözü önünde aşağıladı.

Blinken'ı Pekin'de kabul eden Şi Cinping, Çin'in kendine güvenen, açık, müreffeh bir ABD görmekten mutlu olduğunu ve ABD'nin de Çin Halk Cumhuriyeti'nin gelişimine olumlu bakmasını umduğunu söyledi.

Şİ CİNPİNG'DEN REKABET MESAJI

Blinken'ın 26 Nisan'da Çin'e düzenlediği ziyaret Tayvan konusunda iki ülke arasındaki gerilimin had safhada olduğu bir döneme denk gelirken Cinping, Blinken'ı Güney Çin Denizi, Tayvan ve Pekin'in gibi konularda iki ülkenin kötü bir rekabete girmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Cuma günü Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen toplantıda Şi, Blinken'a ABD ve Çin'in rakip değil, ortak olmaları ve Çin devletine göre birbirlerine zarara vermek yerine karşılıklı başarı peşinde olmaları gerektiğini söyledi.