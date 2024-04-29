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Antony Blinken’a Çin tarifesi! Şi Cinping dünyanın gözü önünde aşağıladı: Ne zaman gidiyor bu?

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı dünyanın gözü önünde aşağıladı. Pekin’i ziyaret eden Blinken hakkında konuşan Cinping, yardımcısına “Ne zaman gidiyor bu?” diye sordu. Blinken’ın Çin’de hiçbir üst düzey yetkili tarafından karşılanmadığı da ortaya çıkarken ABD’nin aşağılanması gündeme bomba gibi düştü.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 10:31 Güncelleme 29 Nisan 2024, 10:35
Antony Blinken’a Çin tarifesi! Şi Cinping dünyanın gözü önünde aşağıladı: Ne zaman gidiyor bu?

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Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de ağırladığı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı dünyanın gözü önünde aşağıladı.

Blinken'ı Pekin'de kabul eden Şi Cinping, Çin'in kendine güvenen, açık, müreffeh bir ABD görmekten mutlu olduğunu ve ABD'nin de Çin Halk Cumhuriyeti'nin gelişimine olumlu bakmasını umduğunu söyledi.

Çin lideri Şi Cinping'den Blinken için çarpıcı sözler

Şİ CİNPİNG'DEN REKABET MESAJI

Blinken'ın 26 Nisan'da Çin'e düzenlediği ziyaret Tayvan konusunda iki ülke arasındaki gerilimin had safhada olduğu bir döneme denk gelirken Cinping, Blinken'ı Güney Çin Denizi, Tayvan ve Pekin'in gibi konularda iki ülkenin kötü bir rekabete girmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Cuma günü Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen toplantıda Şi, Blinken'a ABD ve Çin'in rakip değil, ortak olmaları ve Çin devletine göre birbirlerine zarara vermek yerine karşılıklı başarı peşinde olmaları gerektiğini söyledi.

Blinken ise ABD ile Çin'in çıkarlarının örtüştüğü yerlerde ilişkilerini sürdüreceklerini belirtti.

Blinken-Şi görüşmesi öncesinde çekilen bir görüntü ise resmen gündeme damga vurdu.

BLINKEN'A ÇİN TARİFESİ: NE ZAMAN GİDİYOR BU?

Videoda Çin lideri Şi'nin, ABD'li bakan gelmeden önce yardımcısına "Ne zaman gidiyor bu?" diye sorduğu, yardımcısının "Bu gece" cevabının ardından ise "İyi" dediği ortaya çıktı.

HİÇBİR ÜST DÜZEY YETKİLİ KARŞILAMADI

Şi Cinping'in Blinken'ı aşağıladığı video gündeme bomba gibi düşerken Blinken'ın Çin ziyaretinde üst düzey yetkililer tarafından karşılanmadığı ve kırmızı halı da serilmediği görüldü.

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