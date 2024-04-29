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ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi: Azerbaycan ile iş birliği vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptı. Aliyev ile görüşmesinde ABD ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik isteğini vurgulayan Blinken, Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde ise ABD'nin, Ermenistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yineledi.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 11:13 Güncelleme 29 Nisan 2024, 11:13
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi: Azerbaycan ile iş birliği vurgusu

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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, 1991'de imzalanan Almatı Bildirgesi'nin, Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınırların belirlenmesi için kullanılmasına yönelik anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

BLINKEN'DAN ALİYEV VE PAŞİNYAN'A TELEFON

Blinken, Aliyev ve Paşinyan ile Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini ele alırken, ABD'nin, Bakü ve Erivan yönetimleri arasında "devamlı" ve "onurlu" barışın tesisi için desteğini iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Antony Blinken, Aliyev ile görüşmesinde ABD ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik isteğini de vurguladı.

Blinken, ABD'nin Azerbaycan'la enerji, iklim ve bağlantı hedefleri konusunda işbirliği yapma isteğine dikkati çekerek, bu yıl Azerbaycan'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP29) başarılı sonuçlanmasına yönelik temennide bulundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde ise Blinken, ABD'nin, Ermenistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yineledi.

Azerbaycan ve Ermenistan, sınır belirleme sürecinin, 1991'de imzalanan Almatı Bildirgesi temelinde hayata geçirileceğine dair 19 Nisan'da anlaşmaya varmıştı.

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