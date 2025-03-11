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Pakistan'da trene saldırı! Yüzlerce yolcu rehin alındı

Pakistanlı yetkililer ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinde bir yolcu trenine ateş açarak makinisti yaraladığını ve trendeki 450 yolcunun rehin alındığını bildirdi.

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 14:13 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 14:38
Pakistan’da trene saldırı! Yüzlerce yolcu rehin alındı

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Pakistanlı yetkililer ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinde bir yolcu trenine ateş açarak makinisti yaraladığını ve trendeki 450 yolcunun rehin alındığını bildirdi.

Pakistan'da 450 tren yolcusu rehin alındı

YOLCU TRENİNE SALDIRI

Polis ve demir yolu yetkilileri, ayrılıkçı militanların salı günü güneybatı Pakistan'da bir yolcu trenine ateş açtığını ve bir tren makinistinin yaralandığını söyledi.

TRENE ATEŞ AÇIP YOLCULARI REHİN ALDILAR

Demiryolu yetkilileri, trenin Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentinden Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver'e doğru giderken ateş açıldığını söyledi.

Militan ayrılıkçı grup Beluç Kurtuluş Ordusu (BLA), yaptığı açıklamada saldırının sorumluluğunu üstlendiğini ve trendeki güvenlik güçleri de dahil olmak üzere çok sayıda kişiyi rehin aldıklarını söyledi.

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