Justin Trudeau istifa etti Trump “Kanada 51. Eyalet” dedi! İşte istifayı getiren süreç…

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, iktidarda geçirdiği yaklaşık on yılın ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu. Trudeau'nun istifasının hemen ardından ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ise harekete geçti ve ABD ile Kanada arasındaki eyalet krizini körükledi. Peki, Trudeau'yu istifaya götüren süreçte neler yaşandı? İşte, Trudeau'nun tüm skandalları ve Trump ile eyalet krizinin detayları…

Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti, AP

KÜRESELCİLERİN "YÜKSELEN YILDIZI" SÖNDÜ

Bir zamanlar "küresel ilerici siyasetin yükselen yıldızı" olarak lanse edilen Trudeau, Kanada için ekonomide büyük bir hayal kırıklığına dönüştü. Enflasyon, yüksek gıda fiyatları derken konut fiyatlarındaki artış da Kanada halkında büyük bir öfkeye yol açtı.

ÖZEL HELİKOPTERLER, HEDİYELER, TATİLLER

Trudeau 2017 yılında tatil ve özel helikopter uçuşları da dahil olmak üzere hediyeler kabul ettiği için büyük tepki görmüştü. Ülkenin ilk ulusal hakikat ve uzlaşma gününü bir sörf tatili için es geçmesi ve hükümetinin yakın zamanda önemli bir sözleşme imzaladığı bir hayır kurumu tarafından aile üyelerine yüz binlerce dolar ödendiğinin ortaya çıkması da itibarını zedelemişti. Peki, Trudeau neden şimdi istifa etti?

Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti, AFP

TRUDEAU NEDEN ŞİMDİ İSTİFA ETTİ?

Federal yasalara göre Kanada'da Ekim 2025'e kadar bir seçim yapılması gerekiyor. Ancak son aylarda Trudeau'nun Liberal partisinin üyeleri, liderin kenara çekilip yeni birini getirmesinin zamanının gelip gelmediğini değerlendirecek. 2024'ün sonlarında yaklaşık 25 Liberal milletvekili, başbakanın istifa etmesi ya da ezici bir yenilgi olasılığıyla karşı karşıya kalması çağrısında bulunan bir mektup imzaladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti, AFP

LİBERALLER DE "GİTSİN" DEDİ

Aralık ortasına kadar sadık yardımcısı olan Chrystia Freeland da başbakanı kamuoyu önünde eleştirerek ve ikinci bir Donald Trump dönemini kaldırıp kaldıramayacağını sorguladı ve göreviden ayrıldı. Günler sonra Atlantik Kanada, Ontario ve Quebec'ten Liberal milletvekilleri yeni bir liderin zamanının geldiğini söyledi.

TRUMP'IN VALİ AÇIKLAMASI

Tüm bunlarla Donald Trump'ın ilgisi ne?

Trump, Trudeau'yu "büyük Kanada devletinin" başbakanı değil "valisi" olarak nitelendirerek alay etmiş ve Kanada'nın egemen bir ülke değil bir ABD eyaleti olduğunu ima etmişti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, EPA

KANADA VE MEKSİKA'YA YÜZDE 25 GÜMRÜK VERGİSİ

Donald Trump 25 Kasım'da Truth Social'da, Kuzey Amerikalı komşularına yasadışı göçü ve fentanil kaçakçılığını durdurmaya yardımcı olmak için daha fazlasını yapmaları yönünde baskı uygulamak amacıyla Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulama niyetini ilan etmişti.

TRUMP HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Trump'ın 51. Eyalet açıklamaları, Trudeau'nun istifasının ardından da devam ediyor. Trudeau'nun istifasını duyurmasının hemen ardından Trump, Truth Social hesabından bir paylaşım yaptı ve "Amerika Birleşik Devletleri, Kanada'nın ayakta kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu muazzam ticaret açıklarına ve sübvansiyonlara artık katlanamaz. Justin Trudeau bunu biliyordu ve istifa etti" diye yazdı.

Trudeau'nun istifasının ardından Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada ʺKanada'daki birçok insan 51. eyalet olmayı SEVİYOR. Kanada ABD ile birleşirse, Gümrük Tarifeleri olmayacak, vergiler çok düşecek ve sürekli etraflarını saran Rus ve Çin Gemilerinin tehdidine karşı TAMAMEN GÜVENDE olacaklar. Birlikte, ne kadar büyük bir Ulus olurduk!!!ʺ ifadelerini kullandı.

"KANADALILAR DA "51. EYALET OLMAYI İSTİYOR"

Trump Truth Social'da yaptığı bir diğer paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

Kanada'daki birçok insan 51. eyalet olmayı SEVİYOR. Kanada ABD ile birleşirse, Gümrük Tarifeleri olmayacak, vergiler çok düşecek ve sürekli etraflarını saran Rus ve Çin Gemilerinin tehdidine karşı TAMAMEN GÜVENDE olacaklar. Birlikte, ne kadar büyük bir Ulus olurduk!!!