PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Justin Trudeau istifa etti Trump “Kanada 51. Eyalet” dedi! İşte istifayı getiren süreç…

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun görevinden istifa ettiğini duyurmasının hemen ardından ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump harekete geçti ve “Kanada'daki birçok insan 51. eyalet olmayı seviyor.” dedi. Trump Kanada’yı ABD’nin eyaleti haline getirmeye kararlı. Peki, Trudeau’yu istifaye getiren süreçte neler yaşandı? İşte, liberallerin “yükselen yıldız” olarak lanse ettiği Trudeau’nun çöküşü…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 09:41 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 09:55
Justin Trudeau istifa etti Trump Kanada 51. Eyalet dedi! İşte istifayı getiren süreç…

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau, iktidarda geçirdiği yaklaşık on yılın ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu. Trudeau'nun istifasının hemen ardından ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ise harekete geçti ve ABD ile Kanada arasındaki eyalet krizini körükledi. Peki, Trudeau'yu istifaya götüren süreçte neler yaşandı? İşte, Trudeau'nun tüm skandalları ve Trump ile eyalet krizinin detayları…

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti, APKanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti, AP

    KÜRESELCİLERİN "YÜKSELEN YILDIZI" SÖNDÜ

    Bir zamanlar "küresel ilerici siyasetin yükselen yıldızı" olarak lanse edilen Trudeau, Kanada için ekonomide büyük bir hayal kırıklığına dönüştü. Enflasyon, yüksek gıda fiyatları derken konut fiyatlarındaki artış da Kanada halkında büyük bir öfkeye yol açtı.

    9 senedir görevdeydi! Kanada Başbakanı Justin Trudeau istifa etti

    ÖZEL HELİKOPTERLER, HEDİYELER, TATİLLER

    Trudeau 2017 yılında tatil ve özel helikopter uçuşları da dahil olmak üzere hediyeler kabul ettiği için büyük tepki görmüştü. Ülkenin ilk ulusal hakikat ve uzlaşma gününü bir sörf tatili için es geçmesi ve hükümetinin yakın zamanda önemli bir sözleşme imzaladığı bir hayır kurumu tarafından aile üyelerine yüz binlerce dolar ödendiğinin ortaya çıkması da itibarını zedelemişti. Peki, Trudeau neden şimdi istifa etti?

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti, AFPKanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti, AFP

    TRUDEAU NEDEN ŞİMDİ İSTİFA ETTİ?

    Federal yasalara göre Kanada'da Ekim 2025'e kadar bir seçim yapılması gerekiyor. Ancak son aylarda Trudeau'nun Liberal partisinin üyeleri, liderin kenara çekilip yeni birini getirmesinin zamanının gelip gelmediğini değerlendirecek. 2024'ün sonlarında yaklaşık 25 Liberal milletvekili, başbakanın istifa etmesi ya da ezici bir yenilgi olasılığıyla karşı karşıya kalması çağrısında bulunan bir mektup imzaladı.

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti, AFPKanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti, AFP

    LİBERALLER DE "GİTSİN" DEDİ

    Aralık ortasına kadar sadık yardımcısı olan Chrystia Freeland da başbakanı kamuoyu önünde eleştirerek ve ikinci bir Donald Trump dönemini kaldırıp kaldıramayacağını sorguladı ve göreviden ayrıldı. Günler sonra Atlantik Kanada, Ontario ve Quebec'ten Liberal milletvekilleri yeni bir liderin zamanının geldiğini söyledi.

    TRUMP'IN VALİ AÇIKLAMASI

    Tüm bunlarla Donald Trump'ın ilgisi ne?

    Trump, Trudeau'yu "büyük Kanada devletinin" başbakanı değil "valisi" olarak nitelendirerek alay etmiş ve Kanada'nın egemen bir ülke değil bir ABD eyaleti olduğunu ima etmişti.

    ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, EPAABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, EPA

    KANADA VE MEKSİKA'YA YÜZDE 25 GÜMRÜK VERGİSİ

    Donald Trump 25 Kasım'da Truth Social'da, Kuzey Amerikalı komşularına yasadışı göçü ve fentanil kaçakçılığını durdurmaya yardımcı olmak için daha fazlasını yapmaları yönünde baskı uygulamak amacıyla Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulama niyetini ilan etmişti.

    Krizin adresi Grönland! Donald Trump satın alacağız dedi fitili ateşledi: Danimarka’dan İHA’lı köpekli hazırlıkKrizin adresi Grönland! Donald Trump satın alacağız dedi fitili ateşledi: Danimarka’dan İHA’lı köpekli hazırlık
    Krizin adresi Grönland! Donald Trump "satın alacağız" dedi fitili ateşledi: Danimarka'dan İHA'lı köpekli hazırlık

    TRUMP HEMEN HAREKETE GEÇTİ

    Trump'ın 51. Eyalet açıklamaları, Trudeau'nun istifasının ardından da devam ediyor. Trudeau'nun istifasını duyurmasının hemen ardından Trump, Truth Social hesabından bir paylaşım yaptı ve "Amerika Birleşik Devletleri, Kanada'nın ayakta kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu muazzam ticaret açıklarına ve sübvansiyonlara artık katlanamaz. Justin Trudeau bunu biliyordu ve istifa etti" diye yazdı.

    Trudeau'nun istifasının ardından Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada ʺKanada'daki birçok insan 51. eyalet olmayı SEVİYOR. Kanada ABD ile birleşirse, Gümrük Tarifeleri olmayacak, vergiler çok düşecek ve sürekli etraflarını saran Rus ve Çin Gemilerinin tehdidine karşı TAMAMEN GÜVENDE olacaklar. Birlikte, ne kadar büyük bir Ulus olurduk!!!ʺ ifadelerini kullandı.Trudeau'nun istifasının ardından Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada ʺKanada'daki birçok insan 51. eyalet olmayı SEVİYOR. Kanada ABD ile birleşirse, Gümrük Tarifeleri olmayacak, vergiler çok düşecek ve sürekli etraflarını saran Rus ve Çin Gemilerinin tehdidine karşı TAMAMEN GÜVENDE olacaklar. Birlikte, ne kadar büyük bir Ulus olurduk!!!ʺ ifadelerini kullandı.

    "KANADALILAR DA "51. EYALET OLMAYI İSTİYOR"

    Trump Truth Social'da yaptığı bir diğer paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

    Kanada'daki birçok insan 51. eyalet olmayı SEVİYOR. Kanada ABD ile birleşirse, Gümrük Tarifeleri olmayacak, vergiler çok düşecek ve sürekli etraflarını saran Rus ve Çin Gemilerinin tehdidine karşı TAMAMEN GÜVENDE olacaklar. Birlikte, ne kadar büyük bir Ulus olurduk!!!
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’li İBB’den vatandaşa zam yandaşa milyarlık ihale! Remzi Baka’ya akıtılan para dudak uçuklattı
    MEMURA ÜÇLÜ ARTIŞ: Maaş, aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi nasıl değişti? Artış ne zaman yansıyacak?
    Konut sektörü canlanıyor! Faiz 9 ayın en düşüğüne indi
    Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde 6.8’lik deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı
    Fenerbahçe’den sürpriz transfer: Talisca’dan önce o gelecek! İşte bonservisi
    Yenidoğan Çetesi’nde kan donduran detay! Halime bebeği ölüme terk etmişler
    MGM 7 Ocak hava durumu | Cezayir sıcakları kapıya dayandı! İstanbul’da kar öncesi hava 14 dereceye çıkıyor
    2025’in ilk Kabinesi sona erdi! Başkan Erdoğan’dan bir gece ansızın gelebiliriz mesajı
    Ferdi Tayfur’un dudak uçuklatan mirası! Çocuk başına 600 milyon düşüyor
    Macron DEAŞ maskesine sığınıp PKK/YPG’ye söz verdi: Suriye’de sizi yalnız bırakmayacağız | Ankara’dan Fransa’ya net uyarı
    Ödeme tutarları güncellendi! Evlenene 167 bin TL: Çiftlere çeyiz katkısına artış geliyor
    ABD’den Suriye için geçici yaptırım muafiyeti: Kişisel para transferleri 7 Temmuz’a kadar serbest bırakıldı
    CHP’li belediyede rüşvet skandalı: Sosyal medya paylaşımı savcılığı harekete geçirdi
    Galatasaray müthiş performansıyla Avrupa’nın devlerini sollayarak zirveye çıktı!
    AK Parti TBMM’de DEM Parti heyetini kabul etti