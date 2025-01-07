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ABD'de bir silahlı saldırı daha! Yer Honduras Konsolosluğu: Ölü ve yaralı var

ABD bir saldırı haberi ile daha çalkalanıyor. Georgia eyaletine bağlı Atlanta’da Honduras Konsolosluğunun dışında silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin ise yaralandığı belirtildi.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 10:09 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 10:09
ABD’de bir silahlı saldırı daha! Yer Honduras Konsolosluğu: Ölü ve yaralı var

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    ABD'den bir silahlı saldırı haberi daha geldi Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde yer alan Honduras Konsolosluğunun dışında meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

    MEKSİKA'DAN AÇIKLAMA

    Meksika Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Orta Amerika ülkesi Honduras'ın Atlanta'daki konsolosluk binasının dışında silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.

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    ÖLÜ VE YARALI VAR

    Meksika Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, konsoloslukta güvenlik görevlisi olarak çalışan Meksika vatandaşı bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, yaralanan 1 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

    Olayın ardından bir şüpheli gözaltına alınırken saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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