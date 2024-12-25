Krizin adresi Grönland! Donald Trump “satın alacağız” dedi fitili ateşledi: Danimarka’dan İHA’lı köpekli hazırlık

ABD'de 5 Kasım'da başkan seçilen ve 20 Ocak'ta yeniden Beyaz Saray'a dönmeyi bekleyen eski Başkan Donald Trump, Danimarka ile krizin fitilini ateşledi.

Donald Trump, Danimarka ile krizin fitilini ateşledi, Takvim Fotoğraf Arşivi

ABD-DANİMARKA KRİZİ: GRÖNLAND

Trump, 23 Aralık'ta yaptığı konuşmada Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğini söylemesinin ardından Danimarka hükümeti Grönland'a yönelik savunma harcamalarında büyük bir artış yapacağını duyurdu.

Donald Trump, EPA

DANİMARKA'DAN TRUMP ÖNLEMİ

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, paketin kron bazında "çift haneli bir milyar miktarında" olduğunu, yani en az 1,5 milyar dolar (1,2 milyar sterlin) değerinde olduğunu söyledi. Poulsen duyurunun zamanlamasını "kaderin bir cilvesi" olarak tanımladı.

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TRUMP "GRÖNLAND'I ALACAĞIZ" DEDİ

Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada devasa adanın mülkiyeti ve kontrolünün ABD için "kesin bir zorunluluk" olduğunu söyledi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda "Dünya çapında Ulusal Güvenlik ve Özgürlük amaçları doğrultusunda, Amerika Birleşik Devletleri, Grönland'ın mülkiyetinin ve kontrolünün mutlak bir gereklilik olduğunu düşünmektedir." ifadelerine yer verdi.

Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada devasa adanın mülkiyeti ve kontrolünün ABD için ʺkesin bir zorunlulukʺ olduğunu söyledi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda ʺDünya çapında Ulusal Güvenlik ve Özgürlük amaçları doğrultusunda, Amerika Birleşik Devletleri, Grönland'ın mülkiyetinin ve kontrolünün mutlak bir gereklilik olduğunu düşünmektedir.ʺ ifadelerine yer verdi., Reuters

GRÖNLAND ABD İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Danimarka'nın özerk bir bölgesi olan Grönland, büyük bir ABD uzay tesisine ev sahipliği yapıyor. Grönland'ın ABD için önemi ise Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya en kısa rota üzerinde yer almasından ve büyük mineral rezervlerine sahip olmasından kaynaklanıyor.

Grönland, Takvim Fotoğraf Arşivi

YENİ İHA KÖPEKLİ KIZAK EKİBİ

Savunma Bakanı Poulsen, savunma harcamalarındaki artışa ilişkin paketin iki yeni teftiş gemisi, iki yeni uzun menzilli insansız hava aracı ve iki ekstra köpekli kızak ekibinin satın alınmasına olanak sağlayacağını söyledi.

Başkent Nuuk'taki Arktik Komutanlığı'nda personel sayısının artırılması ve Grönland'ın üç ana sivil havalimanından birinin F-35 süpersonik savaş uçaklarını barındırabilecek şekilde modernize edilmesi için kaynak sağlanması da planlanıyor.

Poulsen "Uzun yıllardır Arktika'ya yeterli yatırım yapmadık, şimdi daha güçlü bir varlık göstermeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Savunma bakanı paketin maliyeti hakkında kesin bir rakam vermedi ancak Danimarka medyası paketin 12-15 milyar kron civarında olacağını tahmin ediyor.

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

BAŞBAKAN EGEDE: BİZ SATILIK DEĞİLİZ

Grönland Başbakanı Mute Egede ise Trump'ın sözlerine "Biz satılık değiliz" şeklinde cevap verdi. Grönlandlıların özellikle komşularıyla iş birliğine ve ticarete açık olmaya devam etmeleri gerektiğini de belirtti.