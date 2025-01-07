Önce Çin sonra Japonya! Asya-Pasifik 6.8 ve 6.0 ile sarsıldı: Çok sayıda ölü ve yaralı

HİNDİSTAN VE AVRASYA LEVHALARININ ÇARPIŞMA NOKTASI

Depremin merkez üssü, Çin-Nepal sınırında bulunan Everest Dağı'nın yaklaşık 75 kilometre (50 mil) kuzeydoğusu olarak bildirildi.. Bölge sismik olarak aktiftir ve Hindistan ve Avrasya levhalarının çarpıştığı ve Himalaya dağlarında dünyanın en yüksek zirvelerinden bazılarının yüksekliklerini değiştirecek kadar güçlü yükselmelere neden olduğu yerdir.