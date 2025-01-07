Önce Çin sonra Japonya! Asya-Pasifik 6.8 ve 6.0 ile sarsıldı: Çok sayıda ölü ve yaralı
Çin şiddetli bir depremle felaketi yaşadı. Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen ve büyüklüğü 6,8 olarak kayıtlara geçen depremde ilk belirlemelere göre 50'den fazla kişi can verdi. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının 95'e çıktığı bildirildi. 1000'den fazla yapı hasar aldı. Deprem Nepal ve Hindistan'da da hissedildi. Çin’de meydana gelen depremden saatler sonra Japonya’da da 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve deprem bölgelerinden kareler...
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 08:38Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 12:39
Asya-Pasifik peş peşe depremlerle sarsıldı. Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin'deki depremden sadece saatler sonra Japonya'nın güneyindeki Torishima Adası açıklarında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Çin 6.8'lik depremle sarsıldı (Takvim.com.tr)
Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Shigatse ilinin Tingri ilçesi olarak açıkladı. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde yerel saatle 09.05'te meydana geldi.
CANLI ANLATIM
12:30 07 Ocak 2025
ÖNCE ÇİN SONRA JAPONYA
Çin'in ardından Japonya'nın güneyindeki Torishima Adası açıklarında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı'na göre, bu sarsıntı nedeniyle tsunami uyarısı yapılmadı.
11:27 07 Ocak 2025
ÖLÜ SAYISI 95'E ÇIKTI
Tibet'te 7.1 büyüklüğünde deprem: Hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi
10:42 07 Ocak 2025
HİNDİSTAN VE AVRASYA LEVHALARININ ÇARPIŞMA NOKTASI
Depremin merkez üssü, Çin-Nepal sınırında bulunan Everest Dağı'nın yaklaşık 75 kilometre (50 mil) kuzeydoğusu olarak bildirildi.. Bölge sismik olarak aktiftir ve Hindistan ve Avrasya levhalarının çarpıştığı ve Himalaya dağlarında dünyanın en yüksek zirvelerinden bazılarının yüksekliklerini değiştirecek kadar güçlü yükselmelere neden olduğu yerdir.
08:43 07 Ocak 2025
BİN 500 İTFAİYE SAHADA
Çin resmi Xinhua Haber Ajansı, bölgesel afet yardım merkezine atıfta bulunarak depremde 62 kişinin daha yaralandığını söyledi. Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, enkazda insanları aramak için yaklaşık 1.500 itfaiye ve kurtarma görevlisinin görevlendirildiğini söyledi.
08:42 07 Ocak 2025
NEPAL VE HİNDİSTAN'DA SALLANDI
Şiddetli sarsıntı Çin'in yanı sıra Nepal ve Hindistan'dan da hissedildi.
08:42 07 Ocak 2025
ABD'Lİ MERKEZ 7.1 DEDİ
Çin Deprem Ağları Merkezi'ne göre deprem salı günü yerel saatle 09:05'te (01:05 GMT) 10 km (6,2 mil) derinlikte meydana geldi ve depremin büyüklüğü 6,8 olarak kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırması ise depremin 7,1 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.
08:41 07 Ocak 2025
50'DEN FAZLA KİŞİ CAN VERDİ! 1000'DEN FAZLA YAPI ZARAR GÖRDÜ
Xinhua ajansının haberine göre, depremde ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı.
Depremde 1000'den fazla yapı çeşitli seviyelerde hasar gördü.
Depremin ardından Çin Deprem İdaresi, afet yardım çalışmaları kapsamında bölgeye ekip gönderdi.