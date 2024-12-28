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New York’ta kan donduran olay: Metroda evsiz adamı yaktılar

New York kan donduran bir olayla daha gündemde. Metroda Penn istasyonunda evsiz bir adam ateşe verildi. İtfaiyecilerin belirttiğine göre kimliği belirsiz bir kişi doğrudan alevlerden kaynaklanan yanık yaraları aldı. Yalnızca altı gün önce bir kadının yine New York metrosunda ateşe verildiği bilinirken üst üste gelen iki olay dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 09:26 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 09:37
New York’ta kan donduran olay: Metroda evsiz adamı yaktılar

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    ABD'nin New York şehrinde kan donduran bir olay yaşandı. New York metrosunun Penn istasyonunda evsiz bir kişi kasten ateşe verildi.

    New York metrosunun Penn istasyonunda evsiz bir kişi kasten ateşe verildi, AANew York metrosunun Penn istasyonunda evsiz bir kişi kasten ateşe verildi, AA

    EVSİZ ADAMI ATEŞE VERDİLER

    İtfaiyecilerin belirttiğine göre kimliği belirsiz bir kişi doğrudan alevlerden kaynaklanan yanık yaraları aldı. Olayın nedeni henüz belirsizliğini koruyor.

    New York'taki Penn İstasyonu'nda bir kişi kasten ateşe verildi

    New York metrosunun Penn istasyonunda evsiz bir kişi kasten ateşe verildi, AANew York metrosunun Penn istasyonunda evsiz bir kişi kasten ateşe verildi, AA

    Kurbanın yerel bir hastaneye kaldırıldığı fakat sağlık durumunun bilinmediği belirtildi.

    New York metrosunun Penn istasyonunda evsiz bir kişi kasten ateşe verildi, AANew York metrosunun Penn istasyonunda evsiz bir kişi kasten ateşe verildi, AA

    Yetkililer henüz resmi bir açıklama yapmadı.

    New York metrosunun Penn istasyonunda evsiz bir kişi kasten ateşe verildi, AANew York metrosunun Penn istasyonunda evsiz bir kişi kasten ateşe verildi, AA

    BİR HAFTADA İKİ OLAY

    New York geçtiğimiz günlerde de benzer bir olayla gündeme gelmişti. 22 Aralık'ta metroda uyuyan bir kadın kıyafetlerinden ateşe verilerek öldürülmüştü.

    New York Polis Komiseri Jessica Tisch olayla ilgili "Şüpheli şahıs Brooklyn'deki Stillwell Avenue'deki hattın son durağına doğru giden bir trende seyahat ederken, aynı vagondaki bir kadını ateşe verdi. Olayı fark eden polis, yangın söndürme tüpüyle kurbana müdahale etti ancak kadın olay yerinde hayatını kaybetti" ifadelerini kullanmıştı.

    New York metrosunun Penn istasyonunda evsiz bir kişi kasten ateşe verildi, AANew York metrosunun Penn istasyonunda evsiz bir kişi kasten ateşe verildi, AA

    KADINI YAKIP ÖLDÜRDÜ

    Şüpheli Sebastian Zapeta-Calil'in, kadının kıyafetlerini tutuşturduğu ve ardından bir gömlekle "alevi körüklediği" iddia edildi. Zapeta-Calil tutuklandı, cinayet ve kundakçılıkla suçlandı.

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