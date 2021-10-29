ABD Başkanı Joe Biden Vatikan’da Papa Francis ile görüştü
Son zamanlarda ABD kamuoyunda güvenilirliğini yitiren Başkan Joe Biden, Papa Francis ile görüşmek için Vatikan'a geldi. Biden Vatikan'da Papa ile görüşen 14. ABD Başkanı olurken, görüşmeye ilişkin fotoğraflar basınla paylaşıldı.
29.10.2021 15:44
- Son Güncelleme: 29.10.2021 15:46
ABD Başkanı Joe Biden, eşi First Lady Jill Biden ile birlikte, Papa Francis ile görüşmek üzere Vatikan'a ziyaret düzenledi.
Biden'ın Vatikan'a gelme sebebinin uzun süredir kamusal ve özel hayatıyla ilgili hem aile rahatlığı hem de ideolojik olarak kendisine destek veren Papa Francis ile tanışmak olduğu ifade ediliyor.
Biden Vatikan'da Papa ile görüşen 14. ABD Başkanı olurken, görüşmeden bazı görüntüler basınla paylaşıldı.