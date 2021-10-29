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ABD Başkanı Joe Biden Vatikan’da Papa Francis ile görüştü

Son zamanlarda ABD kamuoyunda güvenilirliğini yitiren Başkan Joe Biden, Papa Francis ile görüşmek için Vatikan'a geldi. Biden Vatikan'da Papa ile görüşen 14. ABD Başkanı olurken, görüşmeye ilişkin fotoğraflar basınla paylaşıldı.

29.10.2021 15:44 - Son Güncelleme: 29.10.2021 15:46
ABD Başkanı Joe Biden Vatikan’da Papa Francis ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, eşi First Lady Jill Biden ile birlikte, Papa Francis ile görüşmek üzere Vatikan'a ziyaret düzenledi.

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ABD Başkanı Joe Biden Vatikan’da Papa Francis ile görüştü

Biden'ın Vatikan'a gelme sebebinin uzun süredir kamusal ve özel hayatıyla ilgili hem aile rahatlığı hem de ideolojik olarak kendisine destek veren Papa Francis ile tanışmak olduğu ifade ediliyor.

ABD Başkanı Joe Biden Vatikan’da Papa Francis ile görüştü

Biden Vatikan'da Papa ile görüşen 14. ABD Başkanı olurken, görüşmeden bazı görüntüler basınla paylaşıldı.

ABD Başkanı Joe Biden Vatikan’da Papa Francis ile görüştü

''JİLL'İN EŞİYİM''
Papalık Ev Yöneticisi Monsinyör Leonardo Sapienza ve diğer Vatikan yetkilileri tarafından karşılanan Biden, ''Geri dönmek güzel'' derken kendini, "Jill'in eşiyim'' diyerek tanıttı.

ABD Başkanı Joe Biden Vatikan’da Papa Francis ile görüştü

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Başkan ve Papa arasındaki görüşmelerin yoksulluk, iklim krizi, korona virüsün sonu olacağını söylerken bugünkü görüşmenin kişisel bir önem taşıdığını ve "sıcak bir buluşma" olacağını da ekledi.

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