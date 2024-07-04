Gazze’de İsrail soykırımı! 272 gündür saldırıyorlar: 10 günde 385 Filistinli öldü

İsrail Gazze 'de saldırılara devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi 'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 385 Filistinli hayatını kaybetti.

10 GÜNDE 385 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 272 gündür devam eden saldırıların son 10 gününde 385 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 58 kişi yaşamını yitirdi, 179 kişi yaralandı.

38 BİN 11 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'de Gazze'ye başlattığı saldırılarda ölenlerin sayısı, 272 günde, 38 bin 11'e, yaralı sayısı ise 87 bin 445'e çıkmış oldu.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.