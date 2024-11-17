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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın eşi Rosangela da Silva'dan Elon Musk'a küfür

Brezilya Devlet Başkanının eşi Rosangela da Silva, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'a küfretti. Silva, katıldığı bir G20 sosyal etkinliğinde Elon Musk'a küfrederek "Senden korkmuyorum." dedi. Musk ise bu tepkiye gülen emoji paylaşarak yanıt verdi.

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 23:44 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 23:44
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın eşi Rosangela da Silva’dan Elon Musk’a küfür

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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın eşi Rosangela da Silva, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yakın çalışma ekibine dahil olan milyarder Elon Musk'a küfretti.

Rosangela da Silva'nın, Brezilya'da yapılacak G20 Zirvesi öncesinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşma sosyal medyada paylaşıldı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve eşi Rosangela da Silva (AA)Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve eşi Rosangela da Silva (AA)

Yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için sosyal medyada düzenleme yapılması gerektiğini savunan Rosangela da Silva'nın konuşması bir gürültü ile bölündü.

Gürültü hakkında "Sanırım bu Elon Musk." değerlendirmesinde bulunan Rosangela da Silva, "Senden korkmuyorum." dedi ve ardından Musk'a küfretti.

Öte yandan Musk, X sosyal medya hesabından Rosangela da Silva'nın konuşmasının yer aldığı görüntüyü alaya alarak "Bir sonraki seçimi kaybedecekler." ifadesini kullandı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve eşi Rosangela da Silva (AA)Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve eşi Rosangela da Silva (AA)

Trump, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığını yöneteceğini açıklamıştı.

BREZİLYA'DA X'E ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti. Talebin reddedilmesinin ardından Mahkeme, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermişti.

Elon Musk (AA)Elon Musk (AA)

Tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamaması sonrası, Brezilya Yüksek Mahkemesi, 31 Ağustos'ta "temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar" X'e erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.

Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor." sözleriyle karara tepki göstermişti.

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