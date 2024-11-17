Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın eşi Rosangela da Silva’dan Elon Musk’a küfür

Rosangela da Silva'nın, Brezilya'da yapılacak G20 Zirvesi öncesinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşma sosyal medyada paylaşıldı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve eşi Rosangela da Silva (AA)



Yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için sosyal medyada düzenleme yapılması gerektiğini savunan Rosangela da Silva'nın konuşması bir gürültü ile bölündü.

Gürültü hakkında "Sanırım bu Elon Musk." değerlendirmesinde bulunan Rosangela da Silva, "Senden korkmuyorum." dedi ve ardından Musk'a küfretti.

Öte yandan Musk, X sosyal medya hesabından Rosangela da Silva'nın konuşmasının yer aldığı görüntüyü alaya alarak "Bir sonraki seçimi kaybedecekler." ifadesini kullandı.