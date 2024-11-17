SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Gazze'deki El-Avde Hastanesi'ninfaaliyetlerinin durma noktasına geldi

İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'nin tıbbi malzeme yetersizliği sebebiyle faaliyetlerinin durma noktasına geldiği açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 19:40 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 19:40
Gazze’deki El-Avde Hastanesi’ninfaaliyetlerinin durma noktasına geldi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

El-Avde Sağlık ve Toplum Derneği Müdürü Rafat el-Mecdelavi, yaptığı basın açıklamasında, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın Tel ez-Zater Mahallesi'nde bulunan Avde Hastanesi'nin içerisinde bulunduğu durumu aktardı.

Avde Hastanesi'nin Gazze'nin kuzeyinde genel cerrahi, jinekolojik cerrahi ve özel cerrahi sağlık hizmetlerini sunan tek merkez olduğunu belirten Mecdelavi, hastanede doğal ve sezaryen doğumun yanı sıra acil ve genel sağlık hizmetleri verildiğini kaydetti.



Tıbbi malzeme, yakıt, su, yiyecek, kan ve oksijen üniteleri gibi temel ihtiyaçlara erişim konusunda ciddi bir kriz yaşandığını vurgulayan Mecdelavi, "Oksijenimiz tükeniyor, kan ve yakıt stoklarının durumu hastanenin hizmetlerinin devam etmesi için ciddi bir tehlike oluşturuyor." dedi.

Mecdelavi, Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrıda bulunarak, "acilen eyleme geçmeleri ve hastane için gerekli olan yakıt ve kan tedariki için İsrail'e baskı yapmalarını" istedi.


İSRAİL'İN GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ FİLİSTİNLİLERİ GÖÇE ZORLAMA PLANI

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’den Türkiye-ABD arasındaki yeni döneme sabotaj girişimi! Skandal sözlerle Başkan Erdoğan’ı şikayet ettiler: Onun seveni yoktur
Türkiye, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’u ’saha’ dışına itti: Geçiş izni alamadı ziyaretini iptal etti
PKK elebaşı Mustafa Karasu talimat verdi İmamoğlu Mardin’de DEM’lendi! Kandil’den İBB Eş Başkanı itirafı... Kasrı Kanco’nun kanlı geçmişi
Kirli eller devrede! AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’na kalleş saldırı | Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı
36 FARKLI KURUM DUYURDU: 795 memur alımı yapılacak! Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, OGM, Strateji ve Bütçe Başkanlığı...
İsrail’den Beyrut’un kalbine saldırı! Lübnanlı yetkililer duyurdu: Hizbullah Medya Sorumlusu Muhammed Afif öldürüldü
Son dakika: MİT’ten PKK’nın Portekiz yapılanmasına darbe! Serdar Tunagür yakalandı
TikTok lağımına sondaj yapılsın! Müstehcen yayınlar, Atatürk istismarı, şiddet sarmalı... Toplumun%90’ı kapatılmasını istiyor
Sürpriz iddia! Fenerbahçe’den Süper Lig’i sallayacak takas fırsatı
Bebek katili Yenidoğan çetesi için hesap vakti | Hakim karşısına çıkacaklar! Ne kadar ceza isteniyor?
G-20 Liderler Zirvesi’nde Başkan Erdoğan esintisi! Ana tema: Adil bir dünya ve sürdürülebilir gezegen
Victor Osimhen Galatasaray’da kalabilir! İşte o neden
Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Cumhur Zirvesi’nde ne konuştu?
Yasadışı bahse hapis cezası! AK Parti ve Adalet Bakanlığı düğmeye bastı! 10. Yargı paketiyle Meclis’e sunulacak
Bakanlık düğmeye bastı: Yakınına bakana destek artacak! Kimler yararlanacak? Ne kadar ödeme yapılacak?
SON DAKİKA