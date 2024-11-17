Gazze’deki El-Avde Hastanesi’ninfaaliyetlerinin durma noktasına geldi

El-Avde Sağlık ve Toplum Derneği Müdürü Rafat el-Mecdelavi, yaptığı basın açıklamasında, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın Tel ez-Zater Mahallesi'nde bulunan Avde Hastanesi'nin içerisinde bulunduğu durumu aktardı.

Avde Hastanesi'nin Gazze'nin kuzeyinde genel cerrahi, jinekolojik cerrahi ve özel cerrahi sağlık hizmetlerini sunan tek merkez olduğunu belirten Mecdelavi, hastanede doğal ve sezaryen doğumun yanı sıra acil ve genel sağlık hizmetleri verildiğini kaydetti.







Tıbbi malzeme, yakıt, su, yiyecek, kan ve oksijen üniteleri gibi temel ihtiyaçlara erişim konusunda ciddi bir kriz yaşandığını vurgulayan Mecdelavi, "Oksijenimiz tükeniyor, kan ve yakıt stoklarının durumu hastanenin hizmetlerinin devam etmesi için ciddi bir tehlike oluşturuyor." dedi.

Mecdelavi, Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrıda bulunarak, "acilen eyleme geçmeleri ve hastane için gerekli olan yakıt ve kan tedariki için İsrail'e baskı yapmalarını" istedi.





İSRAİL'İN GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ FİLİSTİNLİLERİ GÖÇE ZORLAMA PLANI

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.